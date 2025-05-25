白宮國安會議縮編 數十人遭裁

美國白宮國家安全會議廿三日爆大裁員，預料該單位將因縮編以致重要性銳減。圖為日前因洩密醜聞下台的前白宮國家安全顧問瓦爾茲今年二月在白宮新聞簡報會上發言。（歐新社）

2025/05/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕不具名知情人士透露，美國川普政府的縮編裁員大刀已砍向曾權傾一時的白宮國家安全會議（NSC），數十名NSC工作人員廿三日突然接獲通知已遭解僱。據信NSC的職權將因重組縮編更被進一步被弱化，最終員工人數可能不到百人。

消息人士說，被裁的NSC員工是在即將下班度週末的美東時間廿三日週五下午即將四時卅分之際，收到已被炒魷魚的電子郵件，被裁者不分職業與政治任命官員，所負責的工作涉及從喀什米爾到烏克蘭等最重要的地緣政治議題。路透引述兩名消息人士的話說，位於白宮主建築旁的艾森豪行政辦公大樓的NSC總部一度場面混亂，有人甚至此落淚。

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目前還不清楚NSC裁員規模有多大，也不確定裁員是否僅限廿三日下午這一波。「路透」引述消息人士的話說，NSC最後大概會裁員到只剩五十人；前國安會幕僚長格雷與前國安顧問歐布萊恩日前投書媒體時則說，NSC可以裁到約剩六十人。NSC此前已遭「換主」打擊，原白宮國安顧問瓦爾茲因「訊號門」洩密醜聞被拔官，遺缺由身兼多職的國務卿魯比歐兼任；瓦爾茲下台後，外界便盛傳川普政府將對NSC開刀。

消息人士指出，預料NSC重組將進一步削弱其影響力，使之從強大政策制定機構，轉型為更著重執行總統議題而非制定議程的小單位，同時讓國務院、國防部與其他涉及外交、國安與情報事務等政府局處享有更多權力。大部分NSC員工借調自其他聯邦機構，被裁員意味這些人將重返其在國務院、國防部與情報機構的原職。

NSC傳統上是美國總統協調國安戰略的主要機構，其工作人員職司美國對世上最動蕩衝突做出關鍵決策。NSC在前朝拜登政府時期曾多達三百多人，拜登卸任時仍有一八六人，前布希政府與前歐巴馬政府時也都破兩百人。相較之下，國安顧問頻換人的川普第一任期的NSC僅一一九人。

一名白宮官員證實NSC確實遭大裁員，並稱在裁員的同時已任命兩名新任副國安顧問：曾是副總統范斯國安顧問的貝克，以及川普政策顧問蓋布瑞爾。

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