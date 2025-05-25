聯邦法官出手 哈佛外籍生禁令暫緩

比利時王室23日表示，女王儲伊麗莎白公主剛完成哈佛大學公共政策碩士班第一年學業，川普撤銷哈佛大學招收國際學生造成的衝擊，王室正密切注意，評估公主能否回去繼續第二年學業。現年23歲的伊麗莎白公主，是比利時國王菲力普和王后瑪蒂爾德4名子女中的老大，擁有「布拉邦女公爵」頭銜，為王位第一順位繼承人。（美聯社檔案照）

2025/05/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國知名學府哈佛大學廿二日遭川普政府撤銷招收國際學生權限，引發社會譁然，數千名學生前景一夕間陷入不明。哈佛狀告法院後，美國聯邦法官廿三日裁定，暫緩美政府對哈佛施行的境外招生禁令。

對川普政府發布暫時限制令

美國國土安全部部長諾姆以哈佛未能完全配合提供外籍生相關資料要求，縱容反美、聲援恐怖份子的煽動者攻擊猶太學生，以及校方與中國共產黨合作等多項指控為由，撤銷境外招生權利。

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哈佛迅速控告川普政府違反憲法，主張官方的決策將對校方造成「立即且無法挽救的傷害」。校方向麻薩諸塞聯邦法院呈遞的訴狀中寫道，「政府此舉是對哈佛行使『第一修正案』權利，拒絕政府掌控哈佛管理、課程及教職員和學生意識形態清楚的最新報復事例」，要求法官停止政府專斷、無常、非法且違憲行徑。

哈佛校長賈伯廿三日聲明譴責川普政府危害哈佛數千名學生及學者的未來，也是對全國大專院校中，前來美國追求教育，實現夢想的莘莘學子的警告。

哈佛註冊的國際學生人數近六八○○名，佔總數廿七％。哈佛控訴，政府試圖抹除佔哈佛學生群體四分之一，對該校及其志業貢獻良多的國際學生，強調「沒有國際學生，哈佛便不是哈佛」。

29日召開禁令聽證會

波士頓聯邦法官伯勒斯認可哈佛論述，對美政府發布暫時限制令，禁止施行撤銷SEVIS（學生和交流訪問者資訊系統）認證，訂廿九日召開禁令聽證會。

白宮副幕僚長批「共產主義」法官

白宮副幕僚長米勒批評，法院對政府發布的臨時禁制令是「一名共產主義法官為外國人進入由美國稅金資助的美國大學創造憲法權利」。

川普政府與哈佛間的對峙越演越烈。校方拒絕政府對入學及招募事務的監管，川普則批評哈佛是反閃族主義及覺醒自由意識形態的溫床，威脅檢視九十億美元的政府資金，凍結廿二億美元撥款的首筆款項和六千萬美元的官方合約。

「紐約時報」指出，川普上任後試圖傾政府之力迫使哈佛等院校屈服在官方意志之下，以及利用國際學生系統作為驅逐外籍學生的工具。川普政府就任以來陸續終止外國留學生的SEVIS紀錄，超過四七○○名學生面臨遭驅逐出境命運，進而引發數起訴訟。四月底，移民及海關執法局（ICE）才以研擬相關政策框架為由，恢復學生的合法地位。

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