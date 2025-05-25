范斯：美軍不再捲入無休止衝突

美國總統川普（中，戴紅帽者）24日也前往紐約西點軍校畢業典禮演講。（法新社）

2025/05/25 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副總統范斯廿三日在美國海軍學院畢業典禮發表演說，指美軍過去出動經常是「任務不明確」及「衝突無限期」，但今後將回歸基於現實主義、保護核心國家利益的戰略，在目標確切的情況下出擊。不過，他也坦言美國「無可爭辯的主導時代」已結束，正面臨中國、俄羅斯和其他國家嚴重威脅，美國及其軍隊都須適應這個變化。

美國主宰時代結束 要適應中俄威脅

在一○四九名準備以海軍少尉或陸戰隊少尉身分前往世界各地服役的畢業生面前，陸戰隊出身的范斯致力讓他們了解未來的軍旅生涯面貌，強調未來執行任務前，都會有明確的使命和目標，「我們正在回歸基於現實主義、保護核心國家利益的戰略，這並不意味我們會忽視威脅，而是意味我們在應對威脅時會嚴守紀律。當我們派你們參戰時，我們會帶著非常明確的目標去做」。

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范斯以過去兩年持續襲擊紅海船隻、擾亂貿易航線的葉門叛軍組織「青年運動」為例指出，美軍三月間對其發動一系列打擊，促使該組織在本月稍早同意停止攻擊，讓這場衝突畫下句點，避免美軍又一次長期抗戰，「我們的對手現在知道，一旦美國劃出紅線，就一定會嚴格執行。當我們介入，我們會有目標，會利用優勢兵力、先進武器，並派出最強大的人才」。范斯強調，美國最寶貴的資源是年輕軍人，「我們承諾栽培、保護這些資源，只在國家利益需要時才出動」。

軍校演講：回歸現實主義 保護核心國家利益

范斯也提及川普總統近日對中東的訪問，指此行標誌著美國數十年外交政策方針的轉變。他表示，美國外交政策長期以來透過國防支持和結盟來扶持外國、介入其事務，儘管這些國家與美國的核心利益幾乎沒有關係，「在中東建立幾個民主國家幾乎不可能做到，而且成本高得令人難以置信」。川普政府已改變方針，「我們在決定出拳時應該謹慎，但一旦出拳，我們就會全力以赴、果斷出擊。這正是我們可能要求你們做的」。

范斯也直言，在蘇聯解體後，美國曾享有一段時間的主導地位，但美國推動與競爭對手進行經濟整合的政策適得其反，現在美國主宰海、空、太空的時代已結束，美國及其軍隊必須適應這個變化，在面臨來自中、俄和其他國家嚴重威脅下，保持自身技術優勢。

川普赴西點畢典 稱讚美軍世界最強大

川普廿四日則赴西點軍校畢業典禮發表演說，他恭賀畢業生成為「勝利者」，「成為世界上最偉大、最強大軍隊的軍官」。川普強調軍隊的職責是壓倒敵人，消滅威脅，及要重新贏得尊重。川普還特別致敬畢業生父母，最後對畢業生說「任務完成」，現在必須繼續前進。

美國副總統范斯（中）23日在美國海軍學院畢業典禮發表演說，向海軍及陸戰隊的未來戰士揭示美國今後的國防方向。（路透）

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