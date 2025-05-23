一波三折 英模簽署查哥斯移交協議

英國高等法院22日先是針對查哥斯群島主權移交模里西斯協議頒布緊急禁制令，隨後又予以推翻。圖為民眾在高院外慶祝法官頒布禁制令。（美聯社）

2025/05/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國廿二日簽署協議，將戰略地位重要的查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交給模里西斯。英國政府表示，此舉將確保一個對英國安全至關重要的美英軍事基地。英國將每年支付模里西斯一﹒○一億英鎊（約四十﹒七億台幣），承租該基地至少九十九年。

查哥斯群島位於印度洋，最大島嶼狄耶戈加西亞島是重要的海軍與轟炸機基地。英國首相施凱爾與模里西斯總理藍古蘭以視訊會議方式簽署協議。施凱爾表示，該基地對英國的反恐與情報工作至關重要，是「我們本土安全的根基所在」。根據協議，英國同意將查哥斯群島主權歸還模里西斯，但狄耶戈加西亞上的美英共用軍事基地，將由英國租用至少九十九年繼續控制。此安排先前已獲美國川普政府認可。

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英國電訊報報導，由於模里西斯近來與中國、俄羅斯和伊朗關係熱絡，英國外交部消息人士透露，協議包括安全條款，將防止中俄在靠近軍事基地的地區設立間諜基地。

在簽署協議之前，英國高等法院出現戲劇性轉折，法官張伯倫推翻僅數小時前由另一位法官古斯針對查哥斯群島主權移交協議所頒布的緊急禁制令。張伯倫在解除禁令時指出，阻止主權移交的禁制令應該撤除，如果繼續拖延，將使公共利益及英國的利益受到實質性損害。英國政府發言人隨後表示，此協議「對於保護英國人民與我們的國家安全至關重要」。

同日稍早，高院法官古斯曾批准由兩名英國籍查哥斯婦女提出的緊急禁制令。她們擔憂一旦模里西斯取得主權，原島民返回家園的權利將受到進一步限制。法院命令英國政府暫停任何「結論性或具法律約束力的步驟」，將島嶼移交給外國政府。

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