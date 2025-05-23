槍殺華府以使館2員 兇手喊解放巴勒斯坦

2名以色列駐美國大使館人員21日晚間在華府猶太博物館外遭近距離槍擊身亡，美國司法部長邦迪和以國駐美大使萊特爾親赴現場。（路透）

2025/05/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕時值以色列重新對加薩走廊發動大規模空襲之際，以色列駐美國大使館兩名人員廿一日晚間在華府猶太博物館外遭近距離槍擊身亡，警方在博物館大廳拘捕一名男性槍手，他被帶走時高喊「解放巴勒斯坦」。以色列官方批評，此事是反猶太恐怖主義的卑鄙行為；美國總統川普也發文譴責，指仇恨和激進主義在美國沒有立足之地。

美國猶太人委員會當晚在猶太博物館舉辦活動，卻在九時結束後不久，館外傳出槍響。兇手在館外接近離開活動會場的一行四人，並朝其中兩人開槍。以色列外交部長薩爾證實，受害者分別是大使館研究助理利斯欽斯基，以及負責規劃對以色列訪問和考察事宜的米爾格里姆。以色列駐美大使萊特爾表示，兩人是一對年輕情侶，且利斯欽斯基最近才買下一枚婚戒，打算下週在耶路撒冷向米爾格里姆求婚。據了解，遇害男子是以籍，女子則是美籍雇員。

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卅一歲兇手來自芝加哥羅德里格斯，目擊者看到他犯案前在館外踱步，犯案後跑進博物館大廳，保全還以為他是目擊者，讓他喝水加以安撫。隨後，他要求保全報警，待警方十分鐘後抵達，主動承認犯行，「是我做的。我是為加薩而做。解放巴勒斯坦！」

以各地大使館加強維安

以色列總理納坦雅胡說，對這起「可怕、反猶太」的槍擊事件感到震驚，「我們目睹反猶太主義和針對以色列的瘋狂煽動所付出的慘痛代價」，並下令各地大使館加強維安。川普也在自家社群平台「真實社群」發文向罹難者家屬致上哀悼，強調「這些顯然基於反猶太主義的恐怖殺戮必須立即停止！仇恨和激進主義在美國沒有立足之地」。美國司法部長邦迪表示，她與前法官皮羅一同在現場，皮羅現在是華府聯邦檢察官，將負責起訴此案。

「路透」報導，美國聯邦調查局（FBI）初步判定此次槍擊事件為「針對性的暴力行為」，嫌犯正接受審訊。分析進一步指出，此事可能為納坦雅胡及其極右派盟友提供「政治彈藥」，使其在加薩衝突中採取更強硬的立場，同時也會讓西方盟友同情以色列，因為西方正在向納坦雅胡施壓，要求他放鬆封鎖飽受戰爭蹂躪的加薩地區援助管道。

1名男子身披中央畫有十字架的以色列國旗，跪在緊急救援人員旁邊。（路透）

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