普廷無意停戰被看穿？ 克宮否認

華爾街日報披露，美國總統川普19日與俄羅斯總統普廷熱線2小時後告訴歐洲多國領袖，普廷自認正在打勝仗，所以並不準備結束烏克蘭戰爭。（路透檔案照）

2025/05/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華爾街日報」廿一日獨家披露，根據知情人士指出，美國總統川普十九日與俄羅斯總統普廷熱線兩小時後告訴歐洲多國領導人，普廷自認正在打勝仗，所以並不準備結束烏克蘭戰爭。白宮與克里姆林宮稍後雙雙否認，白宮稱川普沒說過這話；克宮則說，該報導與俄方認知有所出入。

報導中說，歐洲各國領袖向來認為普廷無意終戰，川普則是頭一次表達他也有此看法。此外，這也與川普向來公開宣稱他認為普廷真的想要和平的說法相左。一名參加川普與歐洲各國領袖通話的官員說，川普在討論一開始劈頭就說：「我覺得弗拉迪米爾（普廷之名）並不想要和平。」十九日與川普通電話以聽取雙普熱線簡報的歐洲領袖，包括烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼，以及歐盟執委會主席馮德萊恩。

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白宮發言人李威特發表聲明予以駁斥，指稱川普「確實說過他相信普廷正在打勝仗，但從未說過『普廷並不準備結束戰爭』」。李威特還說，川普還在雙普通話中多次表示「他相信普廷想要和平與想要戰爭結束」。

廿二日，克宮發言人佩斯科夫告訴記者，俄方知道川普在電話中對普廷說了什麼，但不知道川普在雙普熱線後對歐洲各國領袖說了什麼；俄方也知道川普就雙普熱線所發表的官方聲明，「我們所知道的與你們（記者）提及的文章內容（華日報導）完全不同」。

華日報導還說，儘管川普看似已想通普廷無意和平，但川普亦未因此聽從歐洲各國與澤倫斯基一直以來的呼籲，即加碼對付俄羅斯。根據知情人士表示，川普在雙普熱線前一天的十八日曾與歐洲各國領導人通電話，當時川普曾說，若普廷拒絕停火，他會對俄羅斯實施制裁；但到了十九日，川普卻又改變心意沒這麼做，而是表示希望迅速推進烏俄在梵蒂岡舉行低階會談。

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