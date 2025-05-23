為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    卡達豪機波音747 川普證實收下

    美國國防部21日證實，防長赫格塞斯已接受卡達贈送的波音747型飛機，將改裝為總統川普座機「空軍1號 」。圖為川普今年2月在佛羅里達州棕櫚灘國際機場參觀1架波音747飛機。（法新社檔案照）

    美國國防部21日證實，防長赫格塞斯已接受卡達贈送的波音747型飛機，將改裝為總統川普座機「空軍1號 」。圖為川普今年2月在佛羅里達州棕櫚灘國際機場參觀1架波音747飛機。（法新社檔案照）

    2025/05/23 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部證實，已正式接受卡達政府贈送一架波音747-8豪華客機，供總統川普做為「空軍一號」專機使用機種之一。消息一出，引發國會跨黨派議員質疑其合憲性與國家安全風險。

    這架被形容為「空中皇宮」的噴射客機估值約兩億美元（約六十億台幣），原屬卡達王室，由美國防部長赫格塞斯正式接收。五角大廈發言人帕內爾表示，該決定「完全依據聯邦法規」進行，空軍將負責強化飛機安全與任務能力，確保可安全搭載美國總統。國防部曾預估，改裝成本可能要十億美元以上。

    川普日前出訪中東時，公開強調此舉可節省納稅人鉅額開支，「若有人願意免費提供，為何不接受？」

    民主黨痛批外國賄賂

    但民主黨參議院領袖舒默痛批違憲，稱這筆交易是「現代史上最大的外國賄賂」，違反禁止接受外國餽贈的憲法條文，並警告川普計畫卸任後將轉贈個人圖書館的構想極具爭議，「這是對總統職位的玷污，國會不能坐視不管」。

    不僅法律層面有爭議，該機實際安全性也引發疑慮。美國空軍部長梅因克在參院聽證會上指出，這架民用飛機需要重大改裝，才能符合空軍一號標準，包括飛彈防禦系統及防核電磁脈衝裝置。

    川普堅稱，卡達此舉是為了幫助美方度過波音新機交機延宕的困境，他自己在任期結束後，會將飛機捐給總統圖書館展示。對於外界質疑卡達藉贈機拉攏川普，卡達首相穆罕默德也強調，贈機是基於雙邊友誼與尊重，並非收買或干預行為，「絕無不當意圖」。

    美國現有兩架波音747做為空軍一號使用，但服役已逾卅五載，屢傳維修問題。儘管卡達贈機能為總統機隊增加選項，但未來若為三機編制，龐大開銷及國會是否會批准預算，充滿不確定性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播