卡達豪機波音747 川普證實收下

美國國防部21日證實，防長赫格塞斯已接受卡達贈送的波音747型飛機，將改裝為總統川普座機「空軍1號 」。圖為川普今年2月在佛羅里達州棕櫚灘國際機場參觀1架波音747飛機。（法新社檔案照）

2025/05/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部證實，已正式接受卡達政府贈送一架波音747-8豪華客機，供總統川普做為「空軍一號」專機使用機種之一。消息一出，引發國會跨黨派議員質疑其合憲性與國家安全風險。

這架被形容為「空中皇宮」的噴射客機估值約兩億美元（約六十億台幣），原屬卡達王室，由美國防部長赫格塞斯正式接收。五角大廈發言人帕內爾表示，該決定「完全依據聯邦法規」進行，空軍將負責強化飛機安全與任務能力，確保可安全搭載美國總統。國防部曾預估，改裝成本可能要十億美元以上。

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川普日前出訪中東時，公開強調此舉可節省納稅人鉅額開支，「若有人願意免費提供，為何不接受？」

民主黨痛批外國賄賂

但民主黨參議院領袖舒默痛批違憲，稱這筆交易是「現代史上最大的外國賄賂」，違反禁止接受外國餽贈的憲法條文，並警告川普計畫卸任後將轉贈個人圖書館的構想極具爭議，「這是對總統職位的玷污，國會不能坐視不管」。

不僅法律層面有爭議，該機實際安全性也引發疑慮。美國空軍部長梅因克在參院聽證會上指出，這架民用飛機需要重大改裝，才能符合空軍一號標準，包括飛彈防禦系統及防核電磁脈衝裝置。

川普堅稱，卡達此舉是為了幫助美方度過波音新機交機延宕的困境，他自己在任期結束後，會將飛機捐給總統圖書館展示。對於外界質疑卡達藉贈機拉攏川普，卡達首相穆罕默德也強調，贈機是基於雙邊友誼與尊重，並非收買或干預行為，「絕無不當意圖」。

美國現有兩架波音747做為空軍一號使用，但服役已逾卅五載，屢傳維修問題。儘管卡達贈機能為總統機隊增加選項，但未來若為三機編制，龐大開銷及國會是否會批准預算，充滿不確定性。

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