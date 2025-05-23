川普又嗆外賓 南非總統幽默以對

美國總統川普21日在白宮橢圓形辦公室接待南非總統拉瑪佛沙，卻嚴詞指控南非針對具歐洲血統的南非白人進行種族滅絕，但拉瑪佛沙鎮定地否認川普的指控，還針對媒體提問卡達贈送波音飛機給川普一事妙回：「我很遺憾沒有飛機可以送你」，引發全場笑聲。川普則回應：「我希望有，我會接受的。」（歐新社）

2025/05/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿一日在白宮會見來訪的南非總統拉瑪佛沙時，當面提及南非白人遭遇種族滅絕式的搶地奪命威脅等錯誤指控，甚至當著拉瑪佛沙與現場媒體的面播放相關影片；拉瑪佛沙隨即否認，但並未激動反駁，還說，他很遺憾沒辦法送飛機給川普。

拉瑪佛沙沉著有禮 遺憾沒法送飛機給川普

這是川普繼今年二月底偕副總統范斯在白宮橢圓形辦公室圍剿來訪的烏克蘭總統澤倫斯基以來，再度在媒體面前不給外國元首面子。川普自今年一月重返白宮以來，已對以黑人為主的南非政府做出一系列指控，包括宣稱南非黑人政府奪取該國白人農夫的土地、落實反白人政策，及執行反美外交政策；但南非專家稱這些指控並無實據，所有南非農民不分種族都飽受該國高犯罪率所苦。

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川普控南非對白人種族滅絕

當日會面一開始氣氛輕鬆，雙方談論高爾夫與外交話題。直到開放提問，有記者問及南非針對白人的種族滅絕議題時，早有準備的川普立刻回應。他對拉瑪佛沙說，白人基於自身安全而逃離南非，土地被沒收充公，甚至還有人被殺；川普並一度調暗橢圓形辦公室，以便播放極右派政客吟唱「殺掉農夫」的影片，甚至翻閱一篇篇新聞報導以強調其觀點，稱南非的白人農夫面臨「死亡、死亡、死亡，可怕的死亡」。川普還指著也出席的億萬富豪馬斯克說，「這就是馬斯克想要的」。馬斯克過去一直批評南非對白人進行種族滅絕。川普此前已砍光美國對南非的援助，以及歡迎數十名面臨「種族滅絕」威脅的南非白人農民以難民之姿移居美國。

否認南非有反白人與反美政策

川拉會形同二月底川澤會的翻版，唯一差別在於拉瑪佛沙並未如澤倫斯基般被激怒與反嗆川普，而是有禮沉著地反駁。他否認南非政府有反白人與反美政策，並稱若真的有，那隨他來訪的三名南非白人高爾夫球手就無法現身白宮。拉瑪佛沙還試圖緩和氣氛，笑稱「我很遺憾沒有飛機可以送你」，意指川普收到卡達送的豪華噴射機；對此川普回答，「我希望你這麼做」。當拉瑪佛沙被自身不乏爭議的川普暗諷略有爭議時，他四兩撥千斤回道，「我們都一樣」。

川普再度於白宮橢圓形辦公室當眾洗臉或施壓外國領袖，恐導致日後外國元首因擔心遭公開羞辱而對受邀前往白宮卻步，導致美國更難與北京也極力爭取的國家鞏固友誼和夥伴關係。華府智庫「戰略暨國際研究中心」高級研究員哈德遜說，電視播出的川拉會片段場面混亂，但未失控到淪為怒火與酸言酸語。

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