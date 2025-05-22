美菲海防演習 首採軍事動員

菲律賓和美國最近在「戰略性海域」舉行第六次代號「海事合作活動」（MCA）的聯合演習，雙方首次出動海岸防衛隊船艦。圖為美國、日本、澳洲和菲律賓等國，去年4月在菲國專屬經濟區（EEZ）內舉行MCA演習。（法新社檔案照）

2025/05/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓武裝部隊廿一日宣布，菲律賓與美國的海岸防衛隊已首次共同參與在南海舉行的聯合軍事演習。這場於菲國西部巴拉望及西明多羅省外海「戰略性海域」舉行的第六次「海上合作活動（MCA）」，象徵雙邊合作模式與規模持續擴大。

合作規模持續擴大

菲律賓軍方在聲明中指出，雖然兩國海岸防衛隊先前已有聯合演習經驗，但此次是首度納入聯合軍事演習架構。軍方稱，這反映了馬尼拉當局在海上合作方面「日益增強的舉國動員策略」。

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此次參與演習的菲方船艦為九十七公尺長的梅爾喬拉阿基諾號（BRP Melchora Aquino），以及四十四公尺長的馬拉帕斯加號（BRP Malapascua）；美方則派遣了史崔頓號巡邏艦（USCGC Stratton）。

這些海岸防衛隊船艦與菲律賓海軍、空軍的機艦，以及美國海軍的P-8A海神式海上巡邏機共同執行了多項演練，包括通訊檢查、搜索與救援以及分隊戰術等。菲律賓參謀總長布勞納強調，演習再次確認菲軍致力提升現代化能力、強化夥伴關係，以「確保我國及區域的海洋利益」。

自二○二三年十一月首次舉行以來，菲美已進行六次MCA演習，日、澳、加拿大與紐西蘭等國也曾參與。此次演習在南海主權爭議升溫下進行，該水道承載全球逾六成海運貿易。中國聲稱擁有幾乎整片南海主權，雖二○一六年國際仲裁已否決其主張，但北京不承認。中國駐菲使館未立即回應置評請求。

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