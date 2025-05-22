巴基斯坦校車遇自殺炸彈 控印度策劃

巴基斯坦西南部俾路支省庫茲達地區21日發生疑似自殺汽車炸彈攻擊校車，造成包括學生在內共6人死亡。巴國隨即將矛頭指向印度，但遭印度駁斥。（法新社）

2025/05/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕情勢剛緩和下來的印度與巴基斯坦，巴國西南部俾路支省廿一日上午發生疑似自殺汽車炸彈攻擊校車，造成包括學生在內共六人死亡。巴國政府隨即將矛頭指向印度，指控新德里「策劃」這場攻擊行動；印度則駁斥巴國說法，指為「毫無根據的指控」。

衝撞校車引爆炸彈共6死

當時這輛校車載著數十名學童，正駛往位於庫茲達（Khuzdar）一所軍方經營的公立學校，攻擊者駕車衝撞校車後引爆炸彈。庫茲達首長達希提表示，四名兒童、校車駕駛以及一名警衛喪生，十二名兒童重傷，但後來修正為三名兒童、兩名成人罹難，另有卅八人受傷。罹難兒童的年紀介於十二到十六歲。

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達希提說，初步調查指向這是一起自殺炸彈攻擊。目前尚無好戰團體出面為這起攻擊負責，但巴國軍方媒體部門「三軍公共關係局」（ISPR）隨即發表聲明，指控印度「策劃和安排」這場攻擊，由「他們在俾路支的代理人」執行，「在巴基斯坦挑起針對如無辜兒童、平民等軟目標的恐怖主義活動」。

這項指控時值印巴這兩個核武國家本月稍早才因印度控制的喀什米爾旅遊區發生恐怖攻擊，兩軍交火，瀕臨兩國數十年來最接近爆發戰爭的高度緊張狀態，十日宣布停火後，情勢才見降溫。巴國曾多次指控印度利用好戰團體為代理人發動恐怖攻擊，並將該國好戰份子攻擊升溫歸咎於印度，尤其是在俾路支省和開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）。

儘管巴國軍方並未提出證據支持他們的指控，但巴國總理夏立夫呼應軍方說法，指控印度支持的恐怖份子，攻擊校車上的無辜兒童，「是其敵意的明顯證據」。

印度外交部發言人賈斯瓦對罹難者致哀，也強烈駁斥巴國軍方「毫無根據的指控」，指其意圖「轉移對該國為全球恐怖主義中心的注意力，掩蓋該國自己的嚴重疏失」。

前述兩地各有「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）和「巴基斯坦神學士運動」（TPP）盤據，近期都升高攻擊活動。俾路支解放軍今年三月才在該省攻擊一列火車、挾持三百多名乘客，要求政府釋放該組織成員。僵持卅多小時後，軍方發動攻堅救出大部分的人質，但仍有平民、士兵和攻擊者共七十一人喪生。

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