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    米價失控還失言! 日農水相被拔 換小泉進次郎

    日本農林水產大臣江藤拓由於聲稱「我家從未買過米，家裡的米都是支持者送的」，引發撻伐，21日請辭。（法新社）

    日本農林水產大臣江藤拓由於聲稱「我家從未買過米，家裡的米都是支持者送的」，引發撻伐，21日請辭。（法新社）

    2025/05/22 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕日本米價高漲，農林水產大臣江藤拓卻在公開場合聲稱「我家從未買過米，家裡的米都是支持者送的」，引發撻伐，廿一日因為失言請辭，首相石破茂已指派前環境大臣小泉進次郎接任農水相。這是石破政府首位被撤換的閣僚。

    稱沒買過米 都支持者送的

    日本米價高漲，政府多次釋出儲備米以穩定供需，但效果不如預期。就在政府苦無對策之際，江藤上週卻在一場募款餐會的演說中聲稱，「我家從未買過米，家裡的米都是支持者送的，多到可以拿去賣，我家就像糧倉一樣」。

    這段發言隨即引發爭議，在野黨痛批他根本就是「令和的法國瑪麗王后」。江藤雖在事後解釋，演說時為了「效果」，所以說得比較誇張，其實家裡有定期買米。江藤後來被石破叫去官邸嚴重警告，他也馬上透過媒體收回發言，並表示歉意，但已無力回天。

    江藤出身於日本農業大縣宮崎縣，從二○○三年繼承父親、前運輸大臣江藤隆美的地盤進入政壇，已連續八次當選眾議員。他長年在農林水產領域深耕，在安倍晉三內閣被延攬擔任農水相，去年石破內閣農水相小里泰弘因眾議院大選落馬，由江藤回鍋救火。

    產經新聞報導，自二○○○年以來，卅三位歷任農水相有十人引咎辭職，有人是在下台後爆發政治獻金問題，小里泰弘在任僅四十二天，農水相這個職位也被業界稱為「鬼差事」。

    小泉暫停政府儲備米競標

    即將接任農水相的小泉進次郎，曾擔任自民黨的農林部長。他向媒體表示，對於國民最擔心的米價高漲，將盡最大努力快速應對。小泉晚間在就任記者會上宣布，暫停政府儲備米的競標。

    不過，在野黨對這項人事任命表達質疑立場。國民民主黨代表玉木雄一郎說，小泉在擔任自民黨農林部長時，以制定生產目標和獎勵轉作來維持生產水準，從某種意義上來說，也是造成現在米價高漲的幫凶，對於小泉是否能夠有效抑制米價持保留態度。

    日本首相石破茂指派前環境大臣小泉進次郎接任農水相。（法新社）

    日本首相石破茂指派前環境大臣小泉進次郎接任農水相。（法新社）

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