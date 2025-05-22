以擬攻伊朗核設施 挑戰川普立場

多名美國官員透露，美國取得的新情資顯示，以色列正準備攻擊伊朗的核設施。圖為伊朗中部的納坦茲（Natanz）濃縮鈾廠。（美聯社檔案照）

2025/05/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，最新美國情報指以色列正準備攻擊伊朗核設施。此舉與川普政府尋求伊朗外交協議的努力相悖。多名美國官員透露，若以色列逕行攻擊，將挑戰美國立場，並可能引爆自二○二三年加薩戰事升溫後，美方極力避免出現的中東更大衝突。

能不能徹底移除濃縮鈾 影響動武機率

美國官員表示，以色列領導層是否已做最終決定仍不明朗，華府內部對此看法分歧。一位知情人士說：「近幾個月，以色列攻擊伊朗核設施的可能性顯著上升。」該名人士並認為，若美國總統川普與伊朗的協議無法徹底移除伊朗濃縮鈾，以色列動武機率將更高。相關情資包括以色列高層表態、截獲通訊及觀察到的軍事動態，均暗示攻擊或已臨近。

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以軍已調動空用彈藥 完成空中演習

情資也顯示，以色列軍方已調動空用彈藥並完成空中演習。但這些行動也可能僅是以色列的策略性施壓，旨在警告伊朗若不放棄核計畫核心將面臨嚴重後果。CNN已向美國家安全會議及以色列總理辦公室求證，以色列駐華府使館未予評論。

川普曾公開揚言，若外交努力失敗將對伊朗採取軍事行動。他三月中旬致函伊朗最高領袖哈米尼，設下六十天談判期限，現時限已過。一名西方外交官透露，川普表明若談判無果，僅再給數週時間便會動武。然而，白宮目前政策主軸仍是外交斡旋。

前情報官員帕尼可夫分析，以色列總理納坦雅胡正面臨「進退兩難」的困境。他既須避免美伊達成令以方無法接受的協議，同時又得維持與川普的微妙關係。帕尼可夫研判，至少在未獲美國默許前，納坦雅胡不太可能貿然發動攻擊。

伊朗軍力處最弱時期 核談判又陷僵局

美國官員另指出，在去年十月以色列轟炸伊朗飛彈生產據點及防空系統，加上經濟制裁與區域代理人勢力遭重創後，伊朗軍力處於數十年來最弱時期。以色列方面顯然將此視為難得的「機會之窗」。美方正加強情蒐，以便在以色列一旦決定行動時提供支援，但除非伊朗方面有重大挑釁，否則美國目前不太可能直接參與攻擊行動。

然而，情報也表明，若無美國在空中加油及可穿透深層地下設施的特殊炸彈等方面提供支援，以色列單憑己力難以徹底摧毀伊朗整體核計畫。一名以色列消息來源稱，倘若美伊達成以方認定的「糟糕協議」，以色列將準備單獨採取軍事行動。

美伊之間的核談判目前因濃縮鈾問題陷入僵局。美國特使魏科夫強調，華府「不能容許協議中保留任何濃縮能力」。伊朗最高領袖哈米尼則駁斥美方要求是「天大錯誤」，並直言談判難有結論。

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