魯比歐：美國不會退出世界舞台

美國國務卿魯比歐20日在聯邦參議院外交委員會上指出，中國只會提供掠奪性貸款和債務陷阱，不會在人道援助上取代美國。（美聯社）

2025/05/22 05:30

以外交官身分出席首場國會聽證 捍衛川普政策

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿日為其奉行總統川普削減美國援外與外交預算的政策辯護，堅稱美國不會退出世界舞台，美國將深化對外援助改革，並批評中國「一帶一路」倡議是假借援助之名、行債務陷阱之實。

請繼續往下閱讀...

批一帶一路 假援助真債務陷阱

魯比歐強調，美國有責任提供真正的人道與發展援助，而不是「掠奪性貸款」，而中國從未有過人道援助的紀錄，無論是糧食運送還是災難救助，都缺乏經驗與意願，反而專注於以高額貸款綁架開發中國家的經濟主權。「中國最擅長的是進入一個國家，提供貸款，然後讓你背負沉重債務」，甚至要求委託中國企業來執行計畫，「這不是援助，這是經濟勒索」。

魯比歐是在參議院外交委員會的聽證上，做上述表示；這是魯比歐以美國首席外交官之姿所出席的首場國會聽證，魯比歐同日稍後還在參院撥款委員會下的「國務院與外交業務小組委員會」聽證上發言，以及廿一日在眾議院的另外兩場聽證會上作證。

魯比歐也就各項質疑提出辯解，像是美國對俄羅斯的制裁仍在、他削減的許多計畫不符美國利益，以及外援業務已併入國務院。魯比歐說，川普政府提議新成立廿九億美元援外「美國優先機會基金」，會借鑒美國國際開發總署（USAID）的經驗」；二○二五／二六會計年度的二八五億美元國務院預算，則能讓該院在繼續執行川普願景的同時，削減二百億美元的「重複、浪費與出於意識形態的計畫」。

對外援助冠全球 將深化改革

魯比歐表示，美國仍是全球最大對外援助國，其人道支出總額高於排名其後十國的總和，並遠超經濟合作暨發展組織（OECD）其他會員及中國提供的援助規模。他強調，美國對外援助不僅是國際責任，也有助提升國家安全與全球影響力。

面臨對他在川普政府打擊移民、川普與俄羅斯總統普廷的接觸，以及優先安置南非白人而非其他地區難民到美國等政策上所扮演角色的質疑，魯比歐在參院外委會上舌戰前參院同僚，表示他負責監督的這些改革的目的，「不是要破壞美國的外交政策，也不是要讓我們退出世界」，強調他上任以來已周遊列國拚外交，「我在十八週內訪問十八國。這聽起來不像是要退出（世界舞台）。」

參院外委會上 一度舌戰前同僚

然而，魯比歐的前國會同僚仍以他未能挺身對抗川普，直言後悔當初投票確認他的國務卿任命案，向來以共和、民主兩黨合作聞名的參院外委會一度淪為對罵大會。民主黨參議員范霍倫痛批魯比歐換了位置就換了腦袋，漠視蘇丹種族滅絕卻栽贓南非種族滅絕、棄烏克蘭於不顧又被俄羅斯總統普廷玩弄於股掌，以及過去力主美國援外如今卻大砍對外援助，甚至直言後悔投票贊成魯比歐入主國務院。魯比歐則反唇相譏，范霍倫後悔證明「我做得很好」。旁聽席上還有抗議人士高喊「停止種族滅絕」，稍後遭警察逐出旁聽室。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法