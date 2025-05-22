川普：打造金穹 太空來的也能擋 5.2兆飛彈防禦計畫 陸、海與太空部署

美國總統川普20日宣布打造保護國家免遭外敵攻擊的「金穹」飛彈防禦系統計畫，預計3年內啟用，圖右是國防部長赫格塞斯。（路透）

2025/05/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿日宣布打造保護國家免遭外敵攻擊的「金穹」飛彈防禦系統計畫的細節，包括預計三年內啟用、初期資金二五○億美元與最終成本預估一七五○億美元（約五．二五兆台幣）。

初期投入250億美元 3年內啟用

川普在白宮表示，他已落實競選承諾，選定「金穹」此一最先進系統的架構，「這對我國的成功甚至生存至為重要」。川普還說，此計畫由太空軍將領蓋特雷恩主導，加拿大也有意參與，預計將在「我任期結束前全面投入使用」，並具備攔截「即使是從太空發射的飛彈」的能力。

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雖然川普估計「金穹」總成本為一七五○億美元，但根據國會預算處，在廿年內攔截一定數量的洲際彈道飛彈的天基攔截器的成本，就要一六一○億到五四二○億美元；而川普的「金穹」的目標更大，「將在陸地、海洋與太空部署下一代技術，包括天基感應器與攔截器」。國防部長赫格塞斯說，「金穹」旨在保護美國免遭傳統或核子彈頭的巡弋飛彈、彈道飛彈、極音速飛彈與無人機的攻擊。

中國促美儘早放棄 俄要求磋商

五角大廈二○二二年在「飛彈防禦評估」指出，來自中俄的飛彈威脅日益加劇。中國外交部廿一日表示，中方對此嚴重關切，「金穹」有加劇外太空戰場化與軍備競賽之虞，「我們敦促美方儘早放棄發展和部署全球反導系統」。曾批評「金穹」破壞穩定的俄羅斯的語氣和緩，克里姆林宮說，「金穹」是美國的「主權事務」，但需要與俄國磋商。

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