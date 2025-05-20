施壓哈瑪斯 以總理誓言拿下加薩走廊

以色列19日宣布，啟動「擴大地面行動」打擊加薩走廊的哈瑪斯武裝份子，並同步實施空襲。（路透）

2025/05/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列十九日宣布，啟動「擴大地面行動」打擊加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，並同步實施空襲。總理納坦雅胡表示，「我們在劇烈的戰鬥中取得進展。我們將掌控整個加薩走廊」，但為避免引爆外交危機，也宣布將允許「基本數量」的糧食進入加薩。

允許基本數量糧食進入加薩

以軍表示，過去一天對加薩境內的「一六○個恐怖目標」發動空襲。據加薩民防局說法，造成至少廿二人喪生。與此同時，以色列與哈瑪斯在卡達進行非直接談判，希望達成協議。納坦雅胡聲明指出，協議將包括釋放所有人質、流放哈瑪斯恐怖份子及加薩走廊去武裝化等議題。

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紐約時報引述專家報導，雖然以色列發動大規模軍事行動及空襲，但部隊尚未開入加薩，原因在於以方正觀察哈瑪斯如何回應新一輪停火協商。美國智庫「以色列政策論壇」研究主任埃夫倫（Shira Efron）指出，「這是一項協商工具，在談判中進一步對哈瑪斯施壓」。

加薩戰爭引發的嚴重人道危機，使以色列面對來自全球及包括美國在內盟友的龐大壓力。由聯合國及非政府組織支持的「糧食安全階段綜合分類」（IPC）本月報告指出，加薩處在嚴峻飢荒風險之中，廿二％人口將面臨人道災難。

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