為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    施壓哈瑪斯 以總理誓言拿下加薩走廊

    以色列19日宣布，啟動「擴大地面行動」打擊加薩走廊的哈瑪斯武裝份子，並同步實施空襲。（路透）

    以色列19日宣布，啟動「擴大地面行動」打擊加薩走廊的哈瑪斯武裝份子，並同步實施空襲。（路透）

    2025/05/20 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列十九日宣布，啟動「擴大地面行動」打擊加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，並同步實施空襲。總理納坦雅胡表示，「我們在劇烈的戰鬥中取得進展。我們將掌控整個加薩走廊」，但為避免引爆外交危機，也宣布將允許「基本數量」的糧食進入加薩。

    允許基本數量糧食進入加薩

    以軍表示，過去一天對加薩境內的「一六○個恐怖目標」發動空襲。據加薩民防局說法，造成至少廿二人喪生。與此同時，以色列與哈瑪斯在卡達進行非直接談判，希望達成協議。納坦雅胡聲明指出，協議將包括釋放所有人質、流放哈瑪斯恐怖份子及加薩走廊去武裝化等議題。

    紐約時報引述專家報導，雖然以色列發動大規模軍事行動及空襲，但部隊尚未開入加薩，原因在於以方正觀察哈瑪斯如何回應新一輪停火協商。美國智庫「以色列政策論壇」研究主任埃夫倫（Shira Efron）指出，「這是一項協商工具，在談判中進一步對哈瑪斯施壓」。

    加薩戰爭引發的嚴重人道危機，使以色列面對來自全球及包括美國在內盟友的龐大壓力。由聯合國及非政府組織支持的「糧食安全階段綜合分類」（IPC）本月報告指出，加薩處在嚴峻飢荒風險之中，廿二％人口將面臨人道災難。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播