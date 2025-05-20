耗資逾15兆 川普金穹飛彈防禦網挑戰大

美國總統川普力推的「金穹」太空飛彈防禦系統預算規模驚人，未來20年總成本恐超過15兆台幣。（美聯社檔案照）

2025/05/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普力推的「金穹」（Golden Dome）太空飛彈防禦系統開發方案，目前已送交白宮，提供多種規模選項。這項計畫旨在保護美國免受長程飛彈威脅，但預算規模驚人；國會預算處（CBO）估計，未來廿年總成本恐超過五千億美元（約十五兆台幣），明年國防預算已編列二五○億美元。川普預計近日宣布最終方案與金額。

反制中俄伊朝飛彈威脅

美國有線電視新聞網（CNN）十九日報導，五角大廈發言人帕內爾表示，國防部已制定「金穹」架構草案和實施計畫，將「保護美國人民及國土免受全球飛彈威脅」。消息人士透露，落實計畫的關鍵之一是設置「金穹沙皇」（golden dome czar），直接監督系統開發與部署。美國太空軍太空作戰副司令蓋特萊恩（Michael A.Guetlein）因專業背景成為熱門人選。

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川普多次表示，美國需要類似以色列「鐵穹」（Iron Dome）的飛彈防禦系統，但兩者規模天差地別：鐵穹僅保護新澤西州大小國家的短程飛彈或火箭威脅，金穹則是太空系統，目標是保護整個美國免受先進彈道和極音速飛彈攻擊。

美國國防情報局（DIA）解密報告指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓均可以彈道飛彈、長程巡弋飛彈、轟炸機和極音速飛彈攻擊美國本土，金穹正是為反制此威脅而設計。

報導指出，要建構這類龐大系統，政府需要與民間企業合作。科技富豪馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）積極爭取參與，已向川普團隊簡報與國防新創公司Anduril及國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）結盟合作的可能性，三家公司都向國防部長赫格塞斯提案。

赫格塞斯向白宮提交方案的時間，比川普原訂三月廿八日的期限晚了將近一個月，復因團隊運作問題，引發白宮不滿。聯邦參議院軍事委員會民主黨首席議員利德十五日重申，該系統目前仍停留在概念階段。

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