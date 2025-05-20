印巴衝突》印度軍方：中國防禦系統效能 低於平均值

印度7日凌晨展開「辛多爾行動」，宣稱對巴基斯坦恐怖份子發動精準打擊，巴方隨即反擊，雙方共出動近125架各式飛機，並各自宣稱戰果。（歐新社檔案照）

2025/05/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕彭博十九日報導，印度國防部旗下的「聯合作戰研究中心」（Centre For Joint Warfare Studies）指稱，在此次印度和巴基斯坦的衝突中，中國向巴國提供防空及衛星支援，中國的介入程度較此前已知的更為直接，解放軍藉機測試其武器效能。但印度軍方評估，中國防禦系統低於平均水準，在某些情況下「慘敗」。

北京提供巴國防空、衛星支援 藉機測試武器效能

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據報導，聯合作戰研究中心主任庫瑪（Ashok Kumar）指出，中國協助巴基斯坦重組其雷達及防空系統，讓巴方能更有效地偵測印度軍隊及武器部署。在四月廿二日喀什米爾印度控制區發生恐怖攻擊，造成廿六人死亡後，印巴兩國爆發衝突前的十五天裡，中國還協助巴基斯坦調整對印度的衛星覆蓋範圍。

聯合作戰研究中心是一個專注於整合與轉型印度軍隊的自主智庫，其諮詢委員會成員包括國防部長辛赫（Rajnath Singh）、三軍參謀長，以及陸、海、空軍的最高指揮官。

庫瑪表示，中國利用此次印巴衝突做為其武器測試場，實戰結果顯示，中國的防禦系統低於平均水準，在某些情況下「慘敗」，印度的防禦系統在應對巴基斯坦數百架無人機的攻擊時表現優異。不過，庫瑪並未提供具體細節，也沒有評論中國製殲-10戰機或巴基斯坦聲稱擊落印度戰機一事。

在喀什米爾恐攻事件後，印度七日凌晨展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），宣稱對巴基斯坦恐怖份子發動精準打擊，巴方隨即反擊，雙方共出動近一二五架各式飛機。巴方宣稱，自中國引進的殲-10戰機擊落六架印度戰機，其中包括三架法國製「飆風」戰機。

庫瑪表示，印度如今在對巴國作戰的規劃中，已將中國可能提供的支援納入考量。他認為，中國不太可能主動介入，除非情勢變得「非常關鍵」，但一旦中、印爆發衝突，巴基斯坦將會加入戰局。

迄今印度官方並未公開說明中國在此次印巴衝突的參與程度，中國官員與官方媒體的發言也格外謹慎。中國中央電視台直到十天後的十七日，才首次報導此事，聲稱中國外銷型戰機殲-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機，且自身無一損失。央視雖未點明這次空戰的時間及地點，但明顯是指日前發生的印巴空戰。這是中國主流官媒首次談論該次空戰。

印度則在十四日聲稱，印軍部隊在僅僅廿三分鐘內便「繞過並干擾巴基斯坦的中國製防空系統」。

北京避談 重申支持停火

對於庫瑪的指控，中國外交部發言人毛寧十九日避答，聲稱「具體問題建議向中方的主管部門瞭解」，並重申印巴局勢緊張以來，中方一直堅持「客觀公正立場」，支持和歡迎印巴實現停火，願意繼續為實現全面持久停火、維護地區的和平穩定發揮建設性作用。

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