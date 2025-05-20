羅馬尼亞、葡萄牙大選 中間派險勝

羅馬尼亞總統大選結果18日出爐，首都布加勒斯特市長達恩在第2輪投票中逆轉右翼民族主義對手當選，避免歐洲進一步分裂。（歐新社）

2025/05/20 05:30

力抗歐洲極右派浪潮

〔編譯林家宇／綜合報導〕羅馬尼亞總統大選結果十八日出爐，中間派候選人、首都布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）在第二輪逆轉右翼民族主義對手當選。與此同時，葡萄牙大選由中右派民主聯盟（AD）贏得國會最多席次。俄羅斯威脅與極右派勢力與日俱增之際，這兩個歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國在關鍵選舉中，得以防止歐洲進一步分裂。

羅馬尼亞首都市長 逆轉當選總統

據官方統計，達恩以約五十四％得票率擊敗美國總統川普支持者、主張終止對烏克蘭軍事援助的「羅馬尼亞人團結聯盟」（AUR）候選人西米昂（George Simion）的四十六％。由於西米昂在兩週前的首輪投票中獲得四十一％最高得票率，最終結果出乎死忠右派支持者意料。

請繼續往下閱讀...

五十五歲的達恩誓言打擊國內貪腐風氣，外交上主張持續支持烏克蘭對抗俄羅斯，堅持歐洲主流路線，強調支持烏國對羅馬尼亞抵抗俄國威脅的國安問題至關重要。烏克蘭總統澤倫斯基恭賀達恩取得「歷史性勝利」。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）歐洲總監拉曼（Mujtaba Rahman）指出，選舉結果顯示，羅馬尼亞多數選民對受川普「讓美國再次偉大」（MAGA）啟發的右翼民粹政治的反彈，對政治和政策走上類MAGA路線的擔憂，也催生出廿五年來的最高投票率。

達恩未來面對的挑戰，包括削減歐盟內最嚴重的預算赤字、打消投資人疑慮，以及避免信用評等降級等問題。額外引發爭議的是，羅國外交部指控，假新聞在Telegram及其他社群媒體平台上瘋傳，企圖影響選舉過程，「再次看到俄羅斯干預明證」。但Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）反指法國對外安全總局（DGSE）局長勒納（Nicolas Lerner）要求他在羅國大選前封鎖保守派，但遭他拒絕，DGSE則強烈否認。

葡國會改選 執政黨贏最多但未過半

葡萄牙方面，以總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）為首的民主聯盟，在國會大選中以卅二．七％的得票率居首，贏得二三○席中最多的八十九席。社會黨（PS）與極右翼政黨「夠了！」（Chega）各取得約廿三％得票率，五十八席。由於民主聯盟仍未達過半所需的一一六席，可能需要其他黨派支持才能通過法案，但蒙特內哥羅已表明，不會與反建制政黨建立任何同盟關係，因為這類政黨「不可靠且不適合治理」。

二○一九年創立的「夠了！」在該年度的大選僅為得票率約一．九％的邊緣政黨，但隨著每屆大選成長茁壯，至今已攀升為國內前三大政治勢力，也反映出歐洲極右派政黨崛起的趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法