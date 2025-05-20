美國前總統拜登罹4期攝護腺癌 已骨轉移

現年82歲的美國前總統拜登已被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌，且癌細胞已擴散至骨骼，屬於第4期最晚期癌症，正在評估治療選項。（美聯社檔案照）

2025/05/20 05:30

川普發文致上祝福

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統拜登辦公室十八日證實，現年八十二歲的拜登已被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），且癌細胞已擴散至骨骼，屬於第四期最晚期癌症，正在評估治療選項。

82歲高齡 家屬正與醫療團隊研議治療方案

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這項診斷源於拜登近日出現泌尿道症狀，經檢查後在其攝護腺發現腫瘤結節，十七日確診。拜登辦公室聲明指出：「儘管這代表一種更具侵襲性的疾病型態，但癌細胞似乎對荷爾蒙敏感，使得有效的治療管理成為可能。」拜登及其家屬目前正與醫療團隊研議治療方案。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，在二○二一年診斷的廿三萬多例攝護腺癌患者中，約七成為早期診斷，僅八％的病例在初診時已屬於晚期、擴散至其他器官的情況。拜登的「格里森分數」（Gleason score）為九分（滿分十分），顯示其癌症屬於高度侵襲性。

醫界︰近10年治療突破 患者有望存活10年

醫學專家指出，當攝護腺癌擴散至其他部位（尤其是骨骼）時，即被歸類為轉移性癌症，治療難度大幅提高。麻州總醫院布萊根癌症中心醫師史密斯表示，當攝護腺癌轉移至骨骼，雖然可以治療，但無法治癒，因為藥物難以完全清除所有腫瘤，轉移性攝護腺癌患者平均可存活四到五年，「多數情況下會建議採用藥物治療，而非手術或放射治療」。

紐約大學朗格尼醫學中心的泌尿科醫師雷波爾說，即使是格里森分數九分的「非常高風險」患者，且癌細胞已擴散至骨骼，許多人仍有望存活「五到十年，甚至更久」，「過去十年來，晚期攝護腺癌的治療取得極大進展」。

賀錦麗歐巴馬同祈福 拜登發文感謝支持者的愛與支持

消息傳出後，美國政壇不分黨派紛紛表達關切。現任總統川普偕同第一夫人梅蘭妮亞在社群平台發文慰問拜登夫婦，並祝福拜登「迅速且成功地康復」。拜登前副手、前民主黨總統候選人賀錦麗則稱讚拜登是「鬥士」，相信他能以一貫的力量、韌性和樂觀態度面對挑戰。前總統歐巴馬也讚揚其前副總統的堅韌，表示「沒有人比拜登更致力於為各種癌症尋找突破性療法」。拜登十九日透過社群媒體發文，感謝支持者在他罹癌後所給予的「愛與支持」。

已屆高齡的拜登在總統任內（二○二一至二五年）的健康狀況，一直備受關注。去年六月，他在尋求連任的電視辯論中表現欠佳後，最終放棄競選。值得一提的是，拜登在二○二○年當選時曾創下美國最年長總統紀錄，後被現年七十八歲的川普打破。

拜登在二○一五年失去長子波伊（Beau Biden），當時波伊因腦癌病逝。二二年，拜登重啟歐巴馬時代的「抗癌登月計畫」（Cancer Moonshot），目標是在廿五年內將癌症死亡率降低一半。此外，拜登也曾在二三年二月切除胸部皮膚基底細胞癌，二一年十一月切除具癌前病變風險的結腸息肉。

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