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    墨西哥訓練艦撞紐約布魯克林大橋 2死19傷

    墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」17日晚間撞上美國紐約地標布魯克林大橋，導致2人喪生、19人受傷。（歐新社）

    墨西哥海軍訓練艦「夸烏特莫克號」17日晚間撞上美國紐約地標布魯克林大橋，導致2人喪生、19人受傷。（歐新社）

    2025/05/19 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕一艘墨西哥海軍訓練艦十七日晚間撞上美國紐約地標布魯克林大橋（Brooklyn Bridge），導致三根桅杆全斷，造成兩人喪生、十九人受傷，在場目擊民眾驚愕不已，四處奔逃。

    網路上流傳的影片顯示，這艘名為「夸烏特莫克號」（Cuauhtemoc）的墨西哥海軍帆船，在駛過連接布魯克林和曼哈頓 （Manhattan）的大橋下方時，三根桅杆與大橋相撞全數折斷，撞擊時引發的火光劃破天際，嚇壞許多在溫暖春夜欣賞景色的目擊者。

    布魯克林大橋於一八八三年完工，是紐約熱門旅遊景點，也是曼哈頓和布魯克林之間的主要通道。事故發生時，建於一九八二年的夸烏特莫克號正要離開紐約，高四十八‧二公尺的桅杆上飄揚著各國旗幟，船尾掛著一面巨大的墨西哥國旗，目的地是冰島。

    紐約市警察局特別行動主管阿蘭博斯（Wilson Aramboles）在記者會上表示，事發時間約晚間八時廿分，船長在操作船隻時失去動力，被迫駛向布魯克林一側的橋基。當時有幾名船員在桅杆索具上執行作業，因帆船撞上橋樑而受傷。

    紐約市市長亞當斯（Eric Adams）十八日在社群平台X發文說：「船上共有二七七人，其中十九人受傷，兩人情況危急，另有兩人不幸傷重不治。」墨西哥海軍也發表聲明證實，夸烏特莫克號在這起「事故」中受損，造成兩名船員死亡，另有廿二人受傷。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）透過X表示，對於兩名船員的死亡「深感悲痛」。

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