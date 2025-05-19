WSJ獨家揭露機密文件／哈瑪斯突襲以色列 為攪亂沙以和談

以色列17日晚間至18日空襲加薩走廊各地，至少造成130名巴勒斯坦人身亡，罹難者包括兒童，加薩北部所有公立醫院均已陷入癱瘓。以色列17日才宣布擴大對加薩的軍事行動，而與此同時，以色列和哈瑪斯正在卡達展開新一輪間接停火談判，但目前並無重大進展。（路透）

2025/05/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報十八日獨家報導，以色列軍方在加薩走廊地道中發現的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」高層會議紀錄顯示，哈瑪斯二○二三年十月七日對以色列發動致命攻擊，其核心目標竟是阻撓當時進展順利的以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化談判。哈瑪斯擔心，一旦雙方談和成功，巴勒斯坦建國大業將被邊緣化，甚至徹底葬送。

這份機密文件記錄攻擊前五天（二三年十月二日）哈瑪斯政治局在加薩的一場會議。哈瑪斯領袖辛瓦（於去年十月遭以軍擊斃）在會中警告，以沙和談無疑正大幅推進，若達成協議，將為大多數阿拉伯與伊斯蘭國家開啟相同道路。對矢志消滅以色列、建立從約旦河到地中海的巴勒斯坦國的哈瑪斯而言，這是不可接受的局面。辛瓦強調，必須採取「非常手段」破壞和談，並稱此刻是發動「籌備兩年攻擊」的時機，盼在區域局勢與巴勒斯坦事業的發展上「引發重大轉變」，並期待伊朗支持的「抵抗軸心」勢力協助。

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這場突襲最終以慘重代價「成功」攪亂和談。哈瑪斯的殺戮與綁架行動造成以色列近一千兩百人喪生，隨即引發以色列毀滅性的軍事反擊。據加薩衛生當局統計，戰火已奪走逾五萬三千名巴人性命，當地滿目瘡痍。這場衝突激起阿拉伯世界的怒火，也讓沙國迫於民意壓力，暫緩與以色列的關係正常化進程。

哈瑪斯並未回應文件真偽，但多名熟悉哈瑪斯運作的阿拉伯情報官員向華爾街日報表示，這些文件及以色列發現的其他內部資料真實性極高。報導還引述哈瑪斯與黎巴嫩真主黨高層人士透露，同年十月二日，另一場關鍵會議在黎巴嫩首都貝魯特舉行，哈瑪斯代表與伊朗安全官員出席，據稱伊朗批准攻擊計畫。雖然伊朗長期提供哈瑪斯武器、資金與訓練，但情報顯示，伊朗與真主黨曾明確告知哈瑪斯，不願因此捲入與以色列的全面戰爭。

除阻撓和談，以色列發現的其他哈瑪斯文件顯示，早在二三年九月，一份內部報告便建議升高約旦河西岸與耶路撒冷的衝突，以增加以沙關係正常化的難度。該報告對沙國維護巴勒斯坦利益的承諾深表懷疑，批評其措施「軟弱且有限」，旨在削弱哈瑪斯反制能力。

哈瑪斯的這場突襲扭轉中東局勢。原本被視為可重塑區域政治版圖、協助美國打造抗衡伊朗聯盟的以沙和談，如今前景未卜。沙國王儲穆罕默德表明，除非以色列停戰，並同意巴勒斯坦建國的明確路徑，否則關係正常化無望。但十月七日的慘劇讓以色列社會對巴勒斯坦建國願景更趨強硬，和平希望愈發渺茫。

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