脫歐5年後 英歐峰會 將簽防禦協議

英國與歐盟19日將在倫敦舉行高峰會，預計簽署一項防禦協議，在英國脫歐五年後開啟新時代。圖為歐盟執委會主席馮德萊恩（左）今年4月訪問倫敦，與施凱爾在唐寧街10號首相官邸會晤。（彭博檔案照）

2025/05/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國與歐盟十九日將在倫敦舉行高峰會，預計簽署一項防禦協議，在英國脫歐五年後開啟新時代。「紐約時報」十八日指出，美國總統川普的貿易和國防等政策，促使英歐意識到他們共同面臨一系列艱鉅問題，雙方合作不可避免，但在捕魚權、青年簽證等議題上分歧仍大。

隨著川普政府降低對歐洲的安全承諾，敦促歐洲承擔更多防衛責任，甚至不再全力支持烏克蘭，反而在言論上與俄羅斯更親近，英歐預計藉由此次峰會宣布一項具里程碑意義的國防和安全協議，以加強歐洲的安全。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，在動盪時期，這種夥伴關係非常重要。英國首相施凱爾強調，英國不會閉關自守；國防大臣希利也說，英歐面臨的安全挑戰，需要雙方共同努力面對。

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然而，英歐要取得共識並非易事。受烏俄戰爭及俄國持續在歐洲各地發動混合戰影響，歐盟一直推出加強自身防衛的計畫，但脫歐的英國應發揮多大作用仍待雙方討論，尤其在一項為國防聯合採購提供資金的一千五百億歐元貸款計畫方面。英國及其國防部門一直設法參與，但部分歐盟國家希望加以限制，特別是法國。

重談貿易協議 英國恐處劣勢

峰會的另一項優先議題是經濟合作，英國可望從中受益。前英國首相強生談判達成的脫歐貿易協議，被認為在很大程度上讓利給歐盟。隨著英國經濟成長趨於平緩，現任首相施凱爾希望減少或取消若干貿易限制，包括對食品和動物產品出口的管制。然而，倫敦智庫「英國與變化中的歐洲」資深研究員拉特（Jill Rutter）指出，現行貿易協議對歐盟來說非常有利，重新談判將讓英國處於劣勢。

值得注意的是，英歐合作的最大癥結點之一是青年簽證問題。雙方一直就「青年流動計畫」進行談判，該計畫旨在向青年提供簽證，允許他們在對方境內工作、就學或旅行，但試圖減少移民的英國希望限制計畫的涵蓋範圍。由於歐洲一直敦促英國向歐洲學生提供與英國學生相同的學費，雙方在這方面也存在摩擦。

另一癥結點則是捕魚權，由於英歐捕魚權協議將在明年到期，歐盟希望延長自身漁民進入英國水域作業的權利，並以長期甚至「無限期」為目標，但英國僅考慮四年的短期協議。來自比利時的歐洲議會議員貝克（Wouter Beke）為此致函歐盟，要求將捕魚權納入協議，強調為漁民找到一個確切的解決方案非常重要。

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