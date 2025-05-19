和談破功 俄273架無人機襲烏 規模空前

美國總統川普（中）表示，19日將先後與俄羅斯總統普廷（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（右）及北約成員國代表通話，盼促成烏俄停火。（法新社檔案照）

2025/05/19 05:30

川普表示19日將協調促成烏俄停火

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏克蘭和俄羅斯代表團結束三年多來首次直接會談，卻未能就停火達成顯著進展後，美國總統川普十七日表示，十九日將先後與俄國總統普廷、烏國總統澤倫斯基及北大西洋公約組織（NATO）成員國代表通話，盼促成烏俄停火。與此同時，俄方十八日出動二七三架無人機襲擊烏國，是兩國二○二二年開戰以來最大規模。

川普在「真實社群」發文指出，他將在十九日上午十時與普廷通話，談論停止這場「大屠殺」及貿易問題，隨後也將與澤倫斯基通話，再與澤倫斯基、北約成員國代表一起通話，「希望這會是富有成效的一天，將達成停火協議，這場暴力、本不該發生的戰爭將能結束」。川普在十六日播出的「福斯新聞」專訪中表示，與普廷面對面會談可能是實現停火的唯一途徑。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，兩位領袖將會通話，並暗示若雙方達成某些協議，可能舉行會晤。烏國首席談判代表、國防部長烏梅洛夫表示，若希望和談取得進展，澤倫斯基與普廷直接對談不可或缺，但克宮認為唯有先達成和平協議，兩人才有可能直接會晤。烏俄代表十六日在土耳其伊斯坦堡直接會談，但除了達成換俘千人協議外，其餘成果有限。

美國國務卿魯比歐十七日與俄國外交部長拉夫羅夫通話，重申美方提出的全面和平計畫是戰事終結的方向，並透露俄方將準備一份概述停火要求的文件，以便進行更廣泛談判，相信烏方也會擬定類似文件，若雙方的提議認真且可行，就說明（談判）取得進展。魯比歐另建議兩國可在梵蒂岡舉行會談，新教宗良十四世已表明將「全力以赴」促成停火。

「華爾街日報」披露，烏俄雙方最新會談是法、德、英和波蘭等國領袖精心策劃的外交行動，四國領袖先勸澤倫斯基無條件接受川普停火呼籲，再主動致電川普告知澤倫斯基的意向，隨後共同向普廷發出最後停火通牒，威脅擴大制裁俄國的油氣出口。歐洲外交官表示，梅爾茨接任德國總理後，願意接受對俄更嚴厲制裁，才讓四名領袖下定決心。普廷在此外交攻勢下提議舉行會談，但未出席，讓川普相信普廷拒絕他的調停，對烏歐都是重大勝利。

澤倫斯基指控俄方蓄意為之

與此同時，俄軍十八日凌晨派出二七三架無人機襲擊烏國中部基輔、東部第聶伯羅彼得羅夫斯克和頓內茨克等地，空襲警報至少響九小時，造成一死三傷。烏國空軍摧毀其中八十八架，另有一二八架在飛行途中迷失，未擊中任何物體。前一日，俄國無人機也襲擊烏國東北部蘇米地區一輛接駁車，害九名平民死亡。澤倫斯基指控此乃俄方蓄意為之，呼籲對俄實施更嚴厲制裁，俄方辯稱是襲擊一處軍事設施。

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