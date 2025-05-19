美澳聯手 挑戰中國稀土霸權

澳洲萊納斯稀土公司宣布取得重大技術突破，成為中國以外首家商業化生產分離重稀土的企業。圖為萊納斯在西澳州中南部礦業城市卡爾古利的處理廠。（彭博檔案照）

2025/05/19 05:30

萊納斯成功生產出氧化鏑 首家非中供應商

〔編譯陳成良／綜合報導〕在全球關鍵礦產供應鏈高度依賴中國的背景下，澳洲礦業公司萊納斯稀土（Lynas Rare Earths）宣布取得重大技術突破。該公司位於馬來西亞的工廠已成功生產出「氧化鏑」（dysprosium oxide），使其成為中國以外首家商業化生產分離重稀土的企業，為西方國家擺脫對中國稀土依賴開創新契機，也標誌著美國與澳洲正聯手挑戰中國在此領域長期主導地位。

鏑是電動車等科技產品關鍵原料

鏑是製造電動車、風力渦輪機及硬碟機等高科技產品所需高性能磁鐵的關鍵原料，同時也應用於核能反應爐與特定醫療設備。萊納斯執行長拉卡茲 (Amanda Lacaze)十六日發表聲明指出，「萊納斯已成為全球唯一一家中國以外的重稀土分離產品商業生產商。這是供應鏈韌性的重大突破，為客戶提供中國以外的供應選擇。」

請繼續往下閱讀...

中國管制出口 提升為戰略資產

美中貿易戰雖然波及多個產業，但卅一種關鍵礦物（包括稀土元素）被豁免於關稅之外。然而，中國近年來不斷加強稀土出口管制，並重新制定定價原則，將稀土從單純的工業原料提升為具有戰略地位的資產，使得西方國家警覺到稀土供應鏈的脆弱性。

澳洲雪梨科技大學副教授張越指出，中國目前控制全球約九成的稀土精煉產能，重稀土處理更掌握九成八的市佔率。中國正試圖重新定義稀土的定價方式，提議之一是將鏑等關鍵元素的價值與黃金價格掛鉤，另一種則是以人民幣而非美元結算稀土交易，藉此推動人民幣國際化。

中國控制全球9成稀土產能

萊納斯預計稀土產品定價將高於中國市場的同類產品，以反映西方國家對中國以外來源的稀土材料的強勁需求。該公司還計畫於今年六月生產另一種重稀土—鋱（terbium）。

為減輕對中國稀土的依賴，美國政府已與萊納斯達成二‧五八億美元（約七十七‧八億台幣）合約，在德州闢建新的精煉廠。澳洲政府也透過「澳洲製造未來計畫」（Future Made in Australia）考慮採取戰略儲備、生產稅收抵免等措施，並為國內加工業提供更廣泛支持。

萊納斯目前在西澳洲經營威爾德山 (Mount Weld) 稀土礦場和馬來西亞關丹（Kuantan）的萊納斯先進材料廠，該公司市值已達七十二億美元（約二一七一億台幣）。

澳洲面臨美中外交挑戰

然而，張越也強調，澳洲正面臨外交層面的挑戰，因為澳洲既是中國的主要上游供應商，又是美國的戰略盟友，過度靠攏美國可能招致中國報復，而與中國過於親近則可能引發華盛頓關切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法