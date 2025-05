中英對照讀新聞》Sausage Dog Rescued After Surviving Solo For 529 Days on Remote Island 臘腸犬獨自待在荒島529天後終獲救援

臘腸犬「瓦萊麗」2023年隨主人出遊時失蹤,在經過529天後獲救。(擷取自Kangala Wildlife Rescue臉書專頁)

2025/05/19 05:30

◎陳成良

A runaway sausage dog named Valerie has been captured after a 529-day adventure, transfixing Australia as she roamed an island teeming with kangaroos, possums, koala bears and penguins.

1隻名叫「瓦萊麗」的走失臘腸犬,在歷經529天的冒險後終於被尋獲。她在1座滿佈袋鼠、負鼠、無尾熊與企鵝的島嶼上四處遊蕩,牽動全澳洲民眾的心。

請繼續往下閱讀...

The miniature dachshund had eluded searchers on Kangaroo Island since November 2023, only rarely appearing in fuzzy glimpses caught by night-time cameras that showed her pink collar.

自2023年11月以來,這隻迷你臘腸犬一直在袋鼠島上避開搜救人員,只偶爾出現在夜間監視器拍下的模糊畫面中,畫面中可見她戴著粉紅色的項圈。

Valerie made her escape during a camping trip with owners Georgia Gardner and her partner Josh Fishlock, dashing out of a pen and straight into the bush.

瓦萊麗是在一次與飼主喬治亞.加德納及其伴侶喬許.費什洛克露營時逃脫的,當時她從圍欄中衝出,直奔叢林深處。

Her owners gave up after days of searching the island off the coast of South Australia – more than 4,400 square kilometres (1,700 square miles) of farms, nature reserves, and craggy cliffs.

她的飼主在南澳海岸外的島嶼上尋找好幾天後終於放棄,該島面積超過4400平方公里(約1700平方英里),地形包括農場、自然保護區與崎嶇陡峭的懸崖。

新聞辭典

transfix:動詞,使著迷、使驚奇得目不轉睛。例句:Her performance transfixed the entire audience.(她的表演讓全場觀眾目不轉睛。)

elude:動詞,成功躲避、避開(某人或某事)。例句:The thief managed to elude police by hiding in the forest. (那名小偷躲進森林,成功避開警方的追捕。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法