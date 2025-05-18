爭奪公民權 美製作人推移民實境秀

美國國土安全部證實，正在審查一項讓移民爭奪美國公民身分的真人實境秀提案。圖為提案的製作人沃索夫（左）二○一三年初在加州出席一場活動。（美聯社檔案照）

2025/05/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國土安全部十六日證實，正在審查一項讓移民相互爭奪美國公民身分的真人實境秀提案，但稱該節目處於審查的最初階段，尚未做出最後定奪。

國土安全部審查提案中

根據了解，向國土安全部提案移民真人秀的策劃人，為本身就是加拿大移民的製作人沃索夫（Rob Worsoff），其真人實境秀作品包括「百萬富翁紅娘」、「鴨子王朝」與「減肥達人」。根據了解，沃索夫早在歐巴馬政府時就想推出移民真人實境秀，如今隨著曾主持真人實境秀的川普總統回鍋白宮，他已就此跟國土安全部談過三次，但坦承國土安全部長諾姆並未參與。

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國土安全部發言人麥勞夫林證實跟沃索夫談過此提案，稱該部正在考慮是否參與，然該構想目前仍處於「非常初步」的審核階段，「尚未得到（該部）工作人員的批准或拒絕」；該部每年都會收到數以百計的電視節目提案，「每個提案在被拒絕或批准前，都會經過徹底的審查程序」。但麥勞夫林也說，美國需要重振愛國主義與公民責任，「我們很樂意審查這些跳脫傳統思維的新穎行銷。」

否認移民版飢餓遊戲

沃索夫十六日晚間接受美國「有線電視新聞網」（CNN）訪問時表示，他並不清楚國土安全部對該節目企劃的審查到哪個階段，「但我覺得情況應該還不錯」。

根據沃索夫的構想，這檔名稱暫定為「美國人」（The American）的移民實境秀，是一封「寫給美國的積極情書」，參賽者將相互對抗以證明自己「最美國化」。

但沃索夫否認會打壓攻擊參賽的移民，「這不是移民版的『飢餓遊戲』」，輸的人不會遭到被送出美國的懲罰，比較像是移民版的「減肥達人」，參賽者都是排隊等候成為美國公民的人，節目只是提供參賽者插隊往前的機會，「沒有人會輸」。

根據了解，該節目將網羅十二名不分年齡、種族與才能的參賽者，每集節目內容包括文化遺產挑戰、淘汰挑戰、市政廳會議與最終投票，其中市政廳會議有仿效美國總統大選之意。

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