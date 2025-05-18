美裁減歐洲駐軍 下半年開始動作

美國總統川普表示有望與俄總統普廷會晤，強調兩人直接會面才能為烏俄和平取得突破性進展。圖為川普十六日結束阿拉伯聯合大公國訪問，搭乘空軍一號離境，在機上接受採訪。（美聯社）

2025/05/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國駐北大西洋公約組織大使懷塔克十六日表示，鑒於總統川普已表明不願再拖延，將與歐洲盟友於今年後半就裁減駐歐美軍規模議題展開對話。

「路透」報導，被問及有報導指川普政府正考慮從歐洲撤軍，懷塔克回應「尚無任何定案」，「但只要美方做出決策，我們就會在北約架構下進行相關議題的對話」，時間點確定會在六月海牙北約峰會落幕後。

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懷塔克在愛沙尼亞舉行的安全會議提到，裁減駐歐美軍的念頭已超過卅年，直到總統川普表明不願再拖延下去，「過程將按部就班進行，但我們不會有更多的耐心在這個情況中裹足不前」。他說，任何部隊調動都會和盟友溝通，避免出現安全空窗，

川普第一任期已因北約防務開支問題與歐洲盟友產生嫌隙，進入第二任期後，包括副總統范斯及國防部長赫格塞斯等政府高層也對歐洲展現苛刻立場。

美國「大西洋月刊」三月披露的美政府高層通訊內容中，對於川普下令空襲葉門叛軍「青年運動」以確保紅海航路安全的決策，范斯抱怨「厭惡又要再次幫歐洲脫離困境」，赫格塞斯則回應，「我完全感受得到你對歐洲搭便車的怨懟。實在可悲」。

赫格塞斯二月曾表示，「赤裸裸的戰略現實」使得美國無法再把歐洲安全視為焦點。此外，川普威脅拒絕保護國防開支過低成員國，以及對烏克蘭的消極態度，在在使歐洲擔憂美國對北約承諾的堅定程度。懷塔克強調，美國不會退出北約，「我們仍會屬於這個同盟，也會是最佳的朋友和盟友」。

另一方面，烏克蘭與俄羅斯十六日在伊斯坦堡三年多來再次進行官方會晤，雖達成一千人換俘共識，但如外界預料和平、停火議題未出現實質進展。美國總統川普同日接受「福斯新聞」專訪，表明厭倦由他人處理烏俄議題，對於與俄國總統普廷面對面協商並達成協議的可能性表示樂觀。

川普在訪談中，再次批評烏克蘭浪費美國援助的幾十億美元，「錢就是錢，我討厭看到錢被這樣浪費」，並嘲諷烏國總統澤倫斯基是「比我自己還厲害、全世界最棒的推銷員」，表明他對美國援助烏克蘭的方式感到厭惡；至於是否利用制裁對俄羅斯施加壓力？他則語帶保留，「如有需要我就會出手，但我寧可不出此策」。

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