蘋果與阿里巴巴合作 恐淪AI跳板

美國府會對於蘋果與阿里巴巴在人工智慧上合作感到不安，擔心恐協助阿里巴巴改善人工智慧技術。（彭博）

2025/05/18 05:30

「蘋阿協議」恐有助收集數據 完善模型

〔編譯張沛元／綜合報導〕「紐約時報」十七日報導，根據三名知情人士指出，美國白宮與國會官員近幾個月來一直在詳審美國手機大廠蘋果公司打算與中國網路集團阿里巴巴達成的一項人工智慧（AI）協議；該協議意在讓中國的iPhone能使用阿里巴巴的AI，但美國府會擔心此舉恐協助阿里巴巴改進其AI能力、擴大有審查限制的中國聊天機器人接觸面，以及讓蘋果更進一步暴露於中國的審查與數據分享法律。

華府反對與阿里巴巴合作

報導中指出，蘋果將新AI功能視為iPhone未來成功的關鍵，若不在其全球第二大市場、占整體銷售近五分之一的中國與阿里巴巴AI技術合作，iPhone在中國的市佔率恐落後於本地對手如華為與小米，對蘋果在中國的業務造成重大影響。在此同時，隨著具備協調軍事攻擊與控制自主無人機等潛力的AI被認定是重要軍事工具，擔心美中日後爆發衝突的華府，已試圖限制北京取得AI技術，斬斷北京製造與購買AI晶片的能力。

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協議不透明「極度令人不安」

三名不具名的知情人士說，白宮與國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」的官員，已在華府會見蘋果高層與說客時，直接詢及前述交易的條款、將共享哪些數據，以及蘋果是否會與中國監管單位簽署任何法律承諾。其中兩名知情人士表示，在今年三月與前述眾院委員會的會議上，蘋果高層無法回答上述大部分問題。

眾院情報委員會首席民主黨人克利什納穆希以「極度令人不安」，來形容蘋果對與阿里巴巴協議的不透明。克利什納穆希還說，阿里巴巴是中共軍民融合戰略的典型代表，沒人知道蘋果為何選擇與之在AI上合作，然此合作嚴重令人擔心有助於阿里巴巴收集數據以完善其AI模型，以及讓蘋果漠視其中國iPhone用戶的基本權利。

蘋果、白宮與阿里巴巴均未對此置評。蘋果不曾公開承認在中國達成AI交易，但阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信今年二月已公開證實確有此事。美國府會質疑此一合作是蘋果試圖在日益升高的地緣政治緊張情勢中，維持該公司美中業務時面臨的最新挑戰。蘋果三年前曾因華府施壓而放棄採購其中國供應商長江存儲（YMTC）的記憶體晶片，日前又恐因川普政府對中國產品加徵高額關稅以致利潤降低。

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