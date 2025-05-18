遷移巴勒斯坦百萬人口 美相中利比亞

以軍16日起對加薩走廊發動自3月停火談判破裂以來的最大規模攻擊，揚言要剷除哈瑪斯恐怖組織目標與解救人質，大批巴勒斯坦民眾為此只能再度逃難。圖為大批巴人逃抵加薩北部的賈巴利亞。（美聯社）

2025/05/18 05:30

擬釋出利比亞遭凍結多年的鉅額資金

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普結束首次中東出訪之際，「美國國家廣播公司」（NBC）十七日獨家引述五名知情人士披露，川普政府研擬向利比亞釋出凍結十多年的數十億美元資金，條件是將一百萬名巴勒斯坦人永久遷往利比亞，但與利比亞尚未達成最終協議。與此同時，以色列對加薩走廊重新發動大規模襲擊，光是第一步攻勢就造成至少一百人死亡。

兩名知情人士和一名前美國官員表示，川普政府認真考慮巴勒斯坦人口遷移計畫，已與利比亞政府高層討論，以色列方面也知情。不過，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」稱未聞此事，並強調巴人準備犧牲一切來保衛自己的土地和未來，巴人有權自行決定出路。在報導曝光後，美國政府一名發言人予以否認，稱實際情況不允許實施該計畫，該計畫未經討論、沒有意義。

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據報導，利比亞二○一一年爆發內戰、強人領袖格達費被推翻後，國家一直處於動盪之中，目前東、西兩個敵對政府激烈爭奪控制權，已難以照料本國人，向該國遷移多達一百萬名巴人，可能會為這個脆弱的國家帶來更大的壓力。雖然川普政府官員曾討論向巴人提供免費住房甚至津貼等經濟誘因，但要安置多達百萬人仍將面臨重大障礙。

利比亞內戰正亂 川普也考慮敘利亞

利比亞目前人口約七三六萬，多吸收一百萬人，相當於美國吸收四千六百萬移民。再者，無論透過陸、海、空方式運輸百萬人，都是麻煩、耗時且成本高昂。全球最大客機空中巴士「A380」在最大載客數下，必須飛行一一七三個航班才能載送一百萬人。從加薩經埃及到利比亞東部大城班加西的陸路交通必須行駛二○九二公里，而一輛公車載客數僅約五十五人。先進渡輪可容納兩千人，但即使在毋須加油、天氣良好的情況下，仍須在地中海往返數百次、每次耗時超過一天，才能把人全載到班加西。

對此，美國的阿拉伯盟邦及美國兩黨議員都批評不可行。一名高階官員透露，川普也考慮將巴人安置在敘利亞等其他地點，且已恢復與敘國的外交關係、解除對敘制裁，近日還與敘國臨時總統夏拉短暫會晤。

川普結束中東行 以重啟轟炸加薩

與此同時，在川普結束中東行程後，以色列十六日對加薩重啟大規模打擊，代號為「猶太勇士戰車行動」，目前僅是第一波攻勢，最終目的是營救人質、殲滅哈瑪斯。以軍稱最新行動擊中加薩各地超過一五○個「恐怖目標」，加薩民防局則稱已造成一四六人死亡。以哈三月談判停火破局後戰火再起，本波襲擊為最大規模。哈瑪斯十七日證實在卡達與以方展開不設前提條件的新一輪停火談判。目前加薩面臨食物嚴重短缺，以國總理納坦雅胡則面臨要求解除對加薩全面援助封鎖的龐大壓力。

以軍16日起對加薩走廊發動自3月停火談判破裂以來的最大規模攻擊，揚言要剷除哈瑪斯恐怖組織目標與解救人質，大批巴勒斯坦民眾為此只能再度逃難。圖為大批巴人逃抵加薩北部的賈巴利亞。（美聯社）

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