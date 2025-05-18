川普：中東行阻3國倒向中國 沙烏地等國留在美國陣營非常重要

美國總統川普結束中東三國訪問行程後，表示出訪中東成功阻止這三國繼續靠向中國。（法新社）

2025/05/18 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在十六日播出的「福斯新聞」專訪中表示，在結束中東三國訪問行程後，對出訪其他國家持開放態度，包括赴中國與習近平晤談，還說若非美中兩國日前達成暫時調降關稅的協議，「他們就會分崩離析」。此外，他也自信道，出訪中東成功阻止這三國繼續倒向中國。

總統外交有效 願出訪會晤習近平

川普形容自己親力親為的外交政策「非常艱苦」，但這麼做再次凸顯美國的海外領導角色，與前總統拜登削弱美國、讓對手更強大的做法不同。因此，他願意繼續出訪，包括與中國國家主席習近平會面，討論外交政策和經濟問題，因為從不同角度來看，美中關係都很重要。

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稅若未達協議 中國會分崩離析

針對美中日前在瑞士日內瓦進行經貿談判，同意暫時互降進口商品關稅，川普表示如果當時沒跟中國達成協議，「他們就會分崩離析，而我們不會」。

川普自認近日出訪沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國達成「重大成功」，強化與「波斯灣合作理事會」國家間的合作。他還抨擊拜登並未善待這三國，反倒中國為了一勞永逸地解決自身能源問題而加以籠絡。儘管中國並非這三國的合作首選，但他們還是逐漸倒向中國，此次出訪成功阻止中國影響力在當地滲透，「他們原本要倒向中國，中國會變成他們的宗主國，但這不會發生，將這些國家留在我們陣營非常重要」。川普甚至強調，自己並不只是改變這個局面，而是「確信」美國與這三國的關係比以往任何時候都更緊密。

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