北約軍費 魯比歐：7年內達GDP 5％

美國國務卿魯比歐十五日表示，希望北約國家在七年內達成國防預算佔GDP五％的目標。（法新社）

2025/05/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）十五日在土耳其安塔利亞召開外交部長非正式會議，討論在七年內將各國國內生產毛額（GDP）的五％投入國防事務及國防相關基礎建設。美國國務卿魯比歐直言這是為了「把錢花在應對廿一世紀威脅所需的能力上」。

1.5％可用於國防基建

「美聯社」指出，北約外長會議的新計畫是，所有成員國在二○三二年前，會將GDP的三．五％投入國防事務，另將GDP的一．五％用於國防相關基建，如道路、橋樑、機場和港口，但將基建和網路安全納入國防預算，將改變北約傳統上的計算基礎，且按照北約的標準，七年時間太短。北約卅二國原本應在二三年達成GDP二％用於國防的目標，但迄今仍有比利時、加拿大、義大利、葡萄牙、盧森堡等十國未達標，其中西班牙預計今年達標。

請繼續往下閱讀...

魯比歐強調，美國要求盟友在未來七年內將GDP的五％用於國防，是為了「把錢花在應對廿一世紀威脅所需的能力上」。他在同日進一步提到，在六月廿四至廿五日於荷蘭舉行的北約峰會之前，所有北約成員國國防預算占GDP比率都將達到或超過二％，其中許多國家將超過四％，「而且所有成員國都將同意在未來十年內達到五％的目標」。

北約秘書長呂特在會議中指出，當前北約各國國防預算占GDP二％「明顯不夠」，有必要增加軍事投資和擴充軍備，來應對俄羅斯、恐怖主義及中國帶來的威脅。然而，比利時外長佩瑞弗認為新目標「太超過」，甚至三．五％在短至中期內也不可能，二○三四年前達到二．五％較為實際；若北約峰會的新目標高於此數字，他將串聯西班牙、義大利等國反對，要求放寬年限至十到十五年內。比國政府財政赤字高，是最後一批宣布將提高軍費至GDP二％的國家之一。

倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）十五日發布報告指出，假設美軍完全撤出歐洲，若歐洲要一對一替代美軍的裝備與人力，預估必須在廿五年間投入約一兆美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法