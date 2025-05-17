「86 47」PO文鼓吹暗殺川普? 前FBI局長被調查

美國國土安全部十五日對前聯邦調查局局長柯米展開調查。圖為柯米二○一八年底在國會山莊被媒體包圍。（法新社檔案照）

2025/05/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕被美國總統川普開除的前聯邦調查局（FBI）局長柯米十五日在社群媒體上的一篇貼文，被川普政府視為鼓吹要對曾在去年總統大選競選期間遇刺的川普不利，國土安全部表示將就此展開調查。

引發爭議的貼文是柯米在社群平台Instagram上貼的一張照片，畫面是用貝殼在沙灘上排出狀似阿拉伯數字「86 47」。「八十六」是美國俚語，原為服務業用語，意指拒絕服務客人，稍後演變為拒絕、丟掉或擺脫，近來則有「殺死」之意；至於「四十七」則可被解釋為美國第四十七任總統、即川普。

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柯米在圖說中並未對此多做解釋，僅稱這是他在沙灘散步時看到很酷的貝殼組合。

但包括國土安全部長諾姆在內的多名川普政府官員，卻指控柯米是在鼓吹暗殺川普。諾姆在Ｘ上發文說，不要臉的柯米剛呼籲暗殺川普，秘勤局已就此威脅展開調查，並將做出適當回應。此外，川普長子小唐納也指控柯米鼓吹暗殺他老爸，現任聯調局長巴特爾表示已知悉此事並將與秘勤局會商；白宮副幕僚長布萊爾則說，這是柯米對恐怖份子與敵對政權發出殺害正在中東出訪的川普召喚。

柯米稍後刪除該照，並在Instagram上解釋說，他覺得稍早貼出的貝殼照片是一種政治訊息，但沒想到有人會把這些數字與暴力聯想在一起，「我完全沒想到，但我反對任何形式的暴力，所以我刪文了。」

川柯過節源自川普首度執政時，川普當年剛上台不久便突然開除柯米，理由據信與不滿柯米疑似放過大選競爭對手、二○一六年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓涉及的電郵門事件，以及柯米不甩川普施壓執意調查當年俄羅斯介選的通俄門案。柯米丟官後也頻爆料川普政府的內幕。

早與川普翻臉的前聯邦調查局局長柯米張貼的社群照片，疑似鼓吹暗殺川普總統。（取自網路）

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