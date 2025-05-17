防跨國網攻 日通過網路防禦法

日本參議院通過網路防禦法，為防範網路攻擊，授權政府機關對日常通信資訊進行主動監控。圖為二○二二年二月十六日，東京成田機場日航櫃台因網路問題導致售票停擺。（法新社檔案照）

2025/05/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕在中國等國家級駭客集團日益猖獗的背景下，日本為防範來自海外的網路攻擊，十六日由參議院通過「能動式（主動式）網路防禦」相關法案，透過對通信資訊的日常監視，提前掌握攻擊的跡象，並主動對攻擊源採取無害化措施，藉此保護水電、交通、通訊及政府機關等攸關民生的「關鍵基礎設施」，全案預定在二○二七年實施。

由於跨國的網路攻擊頻發，歐美主要國家早已著手建構網路防禦體系，日本在二○二二年底制定國家安保戰略時，也將網路防禦納入其中，政府內閣會議今年二月正式提出相關法案。

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政府可監控三大類通信

能動式網路防禦意指由政府機關主動對通信資訊進行日常的監控，並對可疑的攻擊進行無害化處理，但考量到憲法保障的「通信秘密」，為保護隱私防止濫用，政府對通信資訊的分析與監視範圍僅限於三大類，包括經由日本轉發的外國間通信、從外國到日本國內的通信以及從日本國內到外國的通信。國內通信不在對象之列，電郵等涉及個人通信內容的訊息也不納入分析範圍。

對攻擊源伺服器的無害化措施首先將由警方負責，如果發現網路攻擊的跡象，警方會侵入對方的伺服器並進行操作，以中斷攻擊程序。若發現外國勢力「極具高度組織性及計畫性」，則由自衛隊與警方聯手採取「通訊防護措施」應對。

為有效偵測攻擊來源，政府也將與民間企業建立合作機制。關鍵基礎設施營運商在遭到網路攻擊時有義務向政府通報，其使用的資訊科技軟硬體也要在國內註冊。政府將成立「官民協議會」，集中管理和分析相關資訊，同時分享給民間企業。另為確保運作的透明度，內閣府將設立獨立監管機構「網路通信情報監理委員會」。

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