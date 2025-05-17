日漫預言7月大地震 7旬作者籲理性以對

日本在今年七月將有大地震的預言在網路上傳得沸沸揚揚，甚至開始衝擊到日本觀光。圖為日本靜岡縣東部的御殿場市，該市是前往富士山的觀光要道。（法新社檔案照）

2025/05/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本漫畫家龍樹諒將她的預知夢化為漫畫作品「我所看見的未來」，其中預言「大災難會在二○一一年三月發生」巧合應驗，讓她的絕版作品水漲船高；二○二一年她推出復刻版新作「我所看見的未來完全版」，再次預言「真正的大災難將在二○二五年七月來臨」，引發日本、香港、中國和台灣大騷動，衍生各種不安的揣測。龍樹諒十五日接受日媒訪問，她呼籲民眾理性以對，並聽從專家意見。

封面６張夢境圖 ５張未應驗

現年七十歲的龍樹諒，在一九七五年廿歲出道成為少女漫畫家，一九七八年起記錄自己的夢境，以圖文並列的方式出版「夢境日記」，成為她創作預言漫畫的前身。

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龍樹諒在一九九九年引退，同年十一月出版社集結她過去雜誌短篇作品，推出漫畫單行本「我所看見的未來」，封面上畫有六張她的「夢境日記」，其中一張為「大災難會在二○一一年三月發生」。其他五張並未應驗。

作品當時並未獲太多注目，直到二○一一年三一一東北大地震發生後爆紅，被推為「平成奇書」。此後市面竟出現冒名作者和作品，出版社為正本清源，邀請本尊重回江湖並在二一年十月出版復刻版新作，書腰標示新預言，「真正的大災難將在二○二五年七月來臨」。

復刻版新作出版三年後，今年突然再次引發話題，主要是有香港的讀者在網路擴散，馬上於中港台的中文圈引爆熱議。香港航空公司宣布五月中旬起至十月底將減少多個往返日本的班次；中國的駐日大使館在四月甚至張貼公告，提醒公民注意日本南海海槽大地震風險，騷動超乎預期。

龍樹諒：應參考專家意見

「每日新聞」找到龍樹諒後，龍樹諒以書面回覆，「我對此盡量抱持客觀立場」。她表示，「大家能夠高度關注這件事情，代表防災意識正在提高，我認為這是非常正面的現象，希望這些關心能夠轉化成安全對策」。對於漫畫中描繪的預知夢，「解釋的部分交由大家自由判斷。但希望不要過度被影響，還是應該參考專家的意見，妥善行動」。

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