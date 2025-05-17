烏俄2022後首度談判 同意換俘

俄羅斯代表團包括普廷幕僚梅丁斯基（右三）與外交、國防副部長，被外界認定缺乏實質權力與代表性。（歐新社）

2025/05/17 05:30

土耳其居間協調 但談判層級不對等 突破不大

〔編譯林家宇／綜合報導〕在土耳其居中協調下，烏克蘭與俄羅斯十六日於伊斯坦堡舉行三年多來首次直接談判，歷時九十分鐘結束。根據雙方談判代表在分別發表的電視聲明中表示，烏俄在會談中同意互換一千名戰俘，並討論了停火與兩國領導人會晤的可能性。俄方稱對談判結果感到滿意，但不具名烏國外交官員透露，俄方代表團提出「令人無法接受的領土要求」，使談判窒礙難行。

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烏國首席談判代表、國防部長烏洛梅夫在聲明中，證實雙方將換戰俘的消息，這是衝突開始以來規模最大的戰俘交換之一。烏洛梅夫並表示，已討論了停火、烏俄兩國總統澤倫斯基與普廷舉行直接會談的可能性。

莫斯科首席談判代表梅丁斯基說，俄方對這場直接和平談判的結果大致感到「滿意」，並準備繼續接觸。他表示，一旦雙方就可能停火交換意見，談判就可以繼續進行。

俄滿意成果 烏批領土要求不切實際

「法新社」引述烏外交人士說法，俄方在談判中提出「令人無法接受的領土要求」。「路透」消息指俄方的要求不切實際，包括要烏軍撤出部分本國國土以取得停火協議，及其他缺乏建設性的條件。在談判前，外界就指出，俄羅斯代表團層級不足，加上雙方對潛在和平協議分歧仍大：基輔尋求「無條件停火」；莫斯科欲解決「衝突根源」，並視此為二○二二年三月烏俄和談破局後的延續，預料取得突破的機會相當低。

除烏俄對談外，烏官員已先與美國、法國、德國及英國國安顧問會晤協調立場，美方代表為川普烏俄特使凱洛格。另一場土美烏進行的三方會談，由國務卿魯比歐與土國外長費丹、烏外長西比哈進行。美國務院政策規劃主任安東另與俄代表團會面。魯比歐坦言，俄方代表「不屬於我們所希望的層級」，不會對雙方的會談抱以太高的期望。

澤倫斯基十六日前往阿爾巴尼亞與歐洲領袖會晤，重申烏克蘭的第一優先為無條件停火；若伊斯坦堡的會談失敗，敦促全球領袖們予以強力回應，尤其美國應盡可能採取一致立場。英國首相施凱爾表示，在與澤倫斯基會談並和川普總統通話後，歐洲領導人已同意川普的觀點，認為俄羅斯在停火談判中的立場不可接受，並打算協調應對措施。

烏克蘭代表團以國防部長烏洛梅夫（右六）為首，旨在達成無條件停火。（歐新社）

自2022年3月和平協商破局後，烏俄官方代表團時隔超過3年再度會晤，會談地點為伊斯坦堡土國總統辦公室，土方代表團居中協調，左右兩方分別為烏克蘭與俄國代表團。（法新社）

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