美國優先? 川普「外包」AI挨批

美國總統川普十五日在阿聯總統府的訪客簿上簽名，阿聯元首穆罕默德在一旁豎起大拇指稱讚。（路透）

2025/05/17 05:30

中東行接連簽訂AI投資協議 技術恐外流中國

〔編譯孫宇青、張沛元／綜合報導〕美國總統川普本週中東行的重頭戲，是與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國就人工智慧（AI）基礎建設投資達成協議，賦予這些波斯灣國家AI發展的關鍵角色。然而，川普「外包」AI建設的舉動不僅違反其招牌的「美國優先」路線，也被人質疑是將美國的AI未來奉送給中東國家；尤有甚者，鑑於中東國家與中國關係密切，AI技術是否可能外流給中國，讓美國國內憂心忡忡。

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「紐約時報」及「華盛頓郵報」報導，川普先是同意由輝達、超微向沙國供應最先進晶片後，十五日又與阿聯達成鉅額協議，準備在阿聯打造全球最大的數據中心樞紐之一，位於阿布達比、可產電五千兆瓦的AI園區，輝達預計今年就會開始出貨最先進的晶片，其中絕大部分供應給當地營運的美國雲端服務供應商，約十萬片供應給阿聯AI公司「G42」。美方表示，這將是美國境外最大的數據中心，將幫助美企為歐、亞、非洲等地客戶提供服務。

「未來產業」外包給中東 引各界質疑

上述交易由白宮AI顧問塞克斯、克里希南、輝達執行長黃仁勳和Open AI執行長阿特曼等人聯手促成，希望鞏固美國在AI領域的領先地位。然而，紐時訪問的九名現任及前任美國官員擔憂，這可能意味本世紀末全球最大「未來產業」數據中心將位於中東、而非美國，且中東可能缺乏足夠的保護措施，來阻止美國AI技術惠及中國。

與拜登政府的防堵政策不同，川普顧問認為，繼續迴避向中東國家出售晶片可能反而導致他們選擇中國開發的替代品。對此，阿聯和沙國承諾為這些先進晶片提供安全保障，讓美國掌握這些晶片的實體位置和使用方式。

這也反映川普政策的矛盾之處，他一直批判美國產業轉移海外，卻在第二任期首次出訪時，允許美企透過海外擴張實現繁榮。一位川普政府官員坦言，與中東的AI交易可能意味二○二九年時，最強大的AI訓練中心將在阿聯而非美國。

美擬將晶片製造中企列入出口黑名單

在另一方面，英國金融時報十六日引述五名知情人士的話報導，美國川普政府打算把包括中國最大晶片製造商「中芯國際」（SMIC）的子公司、以及中國記憶體晶片製造商「長鑫存儲」（CXMT）等晶片業中企列入出口黑名單，但部分官員以此舉恐有損美中敲定長期貿易協議之努力為由，希望推遲。

報導指出，根據知情人士表示，美國商務部已彙整出一份可列入禁止對其出口「實體清單」的中企名單，其中包括「長鑫存儲」；此外，商務部下轄的工業與安全局（BIS）也擬出一份出口黑名單，上榜中企則包括「中芯國際」與中國最大記憶體晶片製造商「長江存儲」（YMTC）子公司。中芯國際與長江存儲此前已被美國列入出口黑名單。

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