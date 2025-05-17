美退將：因應台海局勢 駐台美軍 應擴至千人

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」15日就台海潛在衝突議題舉行聽證，退役海軍少將蒙哥馬利（中）建議駐台美軍應擴大至一千人。（中央社）

2025/05/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」十五日就台海潛在衝突議題舉行聽證，過程中揭露駐台美軍規模為五百人，並認為比起軍事入侵，台灣更可能面對來自北京的封鎖或經濟戰。

眾院聽證會揭露 駐台美軍500人

「中央社」報導，現為華府智庫「民主基金會」（FDD）高階主管的退役海軍少將蒙哥馬利透露，美軍駐台聯合訓練團規模為五百人，雖有「台灣增強韌性法」授權美國防部為台建立軍事培訓計畫，但相關進展緩慢，若欲為台建立具實戰能力的反介入部隊，仍需美軍參與投入，建議擴大至一千人規模。蒙哥馬利主張台灣國防預算應在二○二八年達到國內生產毛額（GDP）的五％，才足以建立真正戰備能力。

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蒙哥馬利：北京較可能經濟鎖台

另據「南華早報」報導，蒙哥馬利指出，台海衝突最可能的情境為，中國會試圖進行網路型態的經濟戰，鎖定台灣金融、能源和通訊部門發動惡意網路活動，「比起軍事奪取，北京想要以劇烈程度較低的手段迫使台灣屈服」。

民主黨籍議員克利什納穆希也認為中共更可能對台實施封鎖，因此台灣應儲備天然氣、糧食等物資防範。

前太平洋陸軍司令佛林表示，北京的目標為「不侵略而制服台灣」，「但我們不能忽視中國空、海和陸軍所展現的威脅」，美國必須強化自身陸基軍事能力，以利支援台灣。

前副國務卿坎貝爾指出，台海衝突是一場海上作戰，華府應對海軍戰力投入更多資源，潛艦部隊會是美國對於潛在對台封鎖的解答。

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