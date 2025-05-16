歐洲升級防衛 英德分進合擊

面對烏俄戰爭延燒及美國川普政府要求歐洲承擔自身防衛責任，英國國防大臣希利（左）與德國國防部長皮斯托瑞斯（右）15日宣布，將共同研發射程逾2000公里的新型「深度精準打擊」武器。（路透檔案照）

2025/05/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對烏俄戰爭延燒及美國川普政府要求歐洲承擔自身防衛責任，英國與德國將深化軍事合作，共同研發射程逾兩千公里的新型「深度精準打擊」武器。同時，德國新總理梅爾茨也宣示，將打造「歐洲最強傳統武力軍隊」，以因應日趨嚴峻的安全威脅。

合作研發深度精準打擊武器

英國國防大臣希利與德國國防部長佩斯托瑞斯十五日在柏林宣布前述重大武器合作計畫。希利強調：「在更危險的世界，北大西洋公約組織與歐洲盟友團結一致。此夥伴關係有助於將國防轉化為成長引擎，為兩國創造就業機會、提升技能並帶動投資」。這項合作計畫源自兩國去年簽署的雙邊國防協議，旨在因應烏克蘭戰事升級。

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自川普重返白宮並明示歐洲須為自身安全承擔更多責任後，歐洲各國紛紛加速提升國防產業。英德新型武器研發時程與預算細節尚未公布，兩國防長也將討論聯合採購魚雷及德國向英國採購軍用橋樑事宜。

德國新總理梅爾茨十四日在國會首場重要演說中，矢言將聯邦國防軍（Bundeswehr）打造成「歐洲最強大的傳統武力軍隊」，強調此舉「符合歐洲人口最多、經濟最強國家的地位，友邦夥伴亦期望甚至明確要求」。

梅爾茨警告：「任何認為俄羅斯會滿足於戰勝烏克蘭，或僅併吞其部分領土的想法，都是錯誤的」。他重申將續挺烏克蘭，但「我們不是參戰方，也不想成為參戰方」，「目標是建構一個強大團結的德國與歐洲，讓我們永遠不必動武」。為此，德國「必須在北約與歐盟內承擔更多責任」。

德誓打造歐洲最強傳統武力軍隊

德國因二次世界大戰歷史，國防支出長期偏低。三年前俄國全面入侵烏克蘭，震撼德國，導致當時的蕭茲政府宣布投入一千億歐元特別國防基金，達成北約要求的國防支出占國內生產毛額（GDP）二％目標。然而，德國軍隊裝備狀況仍屢遭詬病，德國國會軍隊事務專員霍格三月間警告，國防軍仍未達應有態勢，資源還是太少。

為進一步強化國防，梅爾茨政府正推動鉅額預算，用於國防及基礎設施現代化。面對軍備現代化的龐大需求與兵源問題，梅爾茨計畫創設「具吸引力的新型志願兵役」，但佩斯托瑞斯暗示，若志願者不足，此「初期」募兵制未來可能調整。

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