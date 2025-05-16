烏俄土耳其和談 王不見王

俄羅斯與烏克蘭代表團15日在土耳其第一大城伊斯坦堡舉行談判，圖為土國安全人員駐守會談地點多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）。（法新社）

2025/05/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷日前提議與烏克蘭在土耳其和談十五日登場，但普廷一如先前預料並未現身；稍早曾稱若普廷願意出席他也會去的美國總統川普則說，雙普沒見面，烏戰就不會有進展，但他願意十六日前往土國。烏克蘭總統澤倫斯基批評普廷對和平談判「不認真」，但表示他仍然願意與普廷進行直接會談，並決定改派國防部長烏梅洛夫率團赴土國伊斯坦堡與俄方舉行三年多來的首度直接談判。

兩國隔空互批 普廷、澤倫斯基未出席

十五日談判當天，克宮發言人佩斯科夫被問到普廷在未來數日是否會前往土國時終於給出明確答覆，稱普廷無計畫前往伊斯坦堡，刻在土國等候烏方人員的是俄國代表團。俄國代表團由普廷顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）領軍。稍早，俄烏雙方在會談前隔空互嗆，不滿俄方談判代表層級太低的澤倫斯基在抵達安卡拉準備與土國總統艾多根會面時，批評俄國代表團是裝飾用的「假貨」；俄國官員則反批澤倫斯基「可悲」與「小丑」。

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澤倫斯基在安卡拉的記者會上表示，俄方代表團中「沒有任何實際決策者」，但為了向川普總統展現烏國決心尋求結束戰爭，他決定派遣官員前往會談，藉此採取嘗試緩和局勢與結束戰爭的第一步，也就是停火。俄方代表梅丁思基接受俄媒訪問時表示，莫斯科已準備好在談判中討論「可能的妥協方案」。

稍早，刻在中東訪問、曾表示若普廷出席和談他也願意去土國的川普，在搭乘空軍一號總統專機從卡達飛往阿拉伯聯合大公國途中表示，在他與普廷碰面前，烏克蘭問題不會有所進展…「不管你喜不喜歡，我相信，在我與他（普廷）碰頭前，什麼（進展）都不會有」。針對普廷十五日沒現身土國，川普說，普廷本來是要去的，因普廷以為他會去；要是他沒去，普廷就不會去了。川普還說，倘若合適，願意十六日前往土耳其。

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