川普中東行吸120兆投資 稱核協議「快了」

美國總統川普15日視察卡達烏代德空軍基地，向美軍宣布卡達將對該基地投資100億美元。（路透）

2025/05/16 05:30

談判「接近達成」 伊朗外長稱欺騙 未明確回應

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的中東訪問行程進入尾聲，繼沙烏地阿拉伯與卡達後，川普十五日抵達阿拉伯聯合大公國，預計聚焦尖端人工智慧（AI）技術合作。他此行一方面宣稱與伊朗的核協議談判「接近達成」，導致國際油價重挫逾三％，另一方面又宣傳可為美國帶來高達四兆美元（約一二○兆台幣）投資。

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美伊談判 朝無需動武方向推進

川普十四日在卡達首都杜哈出席國宴時，呼籲卡達國王塔米姆運用對德黑蘭的影響力，協助說服伊朗與美方達成核協議，以遏止其日益升溫的核計畫，塔米姆也表態支持區域無核化。川普透露，美伊談判正朝無需動武的方向推進，「你們今天可能看到有關伊朗的報導，（他們）算是接受了條件」。川普還表示，伊朗應感謝塔米姆，因他曾極力勸阻美方對伊朗動武。

此前，伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏卡尼向美國媒體透露，德黑蘭在美國解除制裁的前提下，願意放棄高濃縮鈾庫存。二○一五年歐巴馬政府與伊朗達成的核協議遭川普廢除，正力推新協議，部分目的是阻止以色列對伊朗核設施發動攻擊。

白宮宣布，與卡達的經濟協議總值超過二四三五億美元，包括卡達簽署四二○億美元軍購合約，並訂購二一○架波音廣體客機，總值達九百六十億美元。沙烏地阿拉伯則承諾對美投資六千億美元。川普在卡達宣稱，「這是一次破紀錄的訪問，四、五天就籌到三．五兆到四兆美元」。

訪美軍基地 稱絕不猶豫動用武力

此外，川普也訪問位於卡達的中東最大美軍基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），並發表演說，強調其首要任務是「終結衝突，而非挑起戰端」，但也警告若為捍衛美國與盟友，「絕不猶豫動用武力」。川普還宣布，卡達未來數年將投資一百億美元支持烏代德基地，此地也是美國中央司令部在中東的指揮中心。

川普在波斯灣合作理事會會議上表示，伊朗若欲達成協議，必須停止支持巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」、黎巴嫩「真主黨」與葉門叛軍「青年運動」等代理勢力。目前伊朗濃縮鈾純度已達六十％，距武器級僅一步之遙。對於川普發言，伊朗外交部長阿拉奇批評其具「欺騙性」，未明確回應其要求。

川普中東行最後一站來到阿聯。據報導，美阿兩國已初步達成協議，允許阿聯每年進口五十萬顆輝達（Nvidia）高階AI晶片，以打造全球AI樞紐。不過，美方憂心這些晶片可能流向中國，助長北京軍事科技發展，協議仍有變數。

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