中英對照讀新聞》Brazil bar gets 24K Magic moment with Bruno Mars visit火星人布魯諾光臨 巴西酒吧迎來「24K魔幻」時刻

火星人布魯諾光臨巴西一家酒吧,在當地造成轟動。(法新社檔案照)

2025/05/15 05:30

◎孫宇青

Lacador, a small bar in the Brazilian city of Belo Horizonte, has got its uptown funk on following a surprise visit by US pop hitmaker Bruno Mars.

在美國流行樂製作人火星人布魯諾突然造訪後,巴西好景市一家小酒吧Lacador在當地社區掀起一股熱潮。

請繼續往下閱讀...

For the bar’s owner, Ronaldo Teixeira, the unexpected appearance of the multi-Grammy-award winner was something he will never forget.

對於酒吧老闆羅納多.特塞拉來說,這位好幾座葛萊美獎得主意外現身,是他沒齒難忘的事。

"It was a Tuesday morning and we were at the door, talking with friends, when a dark car pulled up and three big guys got out," Teixeira told AFP.

特塞拉告訴《法新社》:「那是一個週二早晨,我們在門口與朋友聊天,一輛黑色汽車停了下來,3名壯漢從車裡下來。」

"They asked if I had beer... and that’s when Bruno walked into my place. The only thing Bruno said was ’Call over the boys’," he said.

他說:「他們問我有沒有賣啤酒……接著布魯諾走進我的店。布魯諾說的唯一一句話就是,『把大夥叫過來』。」

"I shouted, ’Come here guys! He’s calling people in for a picture.’ Then people arrived, we sat in the entrance and he started dancing in that way he has. It was sensational."

「我喊道,『大家快過來!他在叫大家來拍照。』人們過來後,我們坐在門口,他開始隨興跳舞。這棒呆了。」

新聞辭典

24K Magic、uptown funk:前者為火星人布魯諾演唱的歌曲,後者是與馬克.朗森(Mark Ronson)合唱的歌曲。

sensational:形容詞,極好的;引起轟動的。例句:News media often use sensational titles to generate traffic.(新聞媒體常使用聳動標題來衝流量。)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法