促普廷出席和談 川普願親臨土耳其

美國總統川普14日表示，他仍考慮出席15日在土耳其召開的烏俄會談，但不知俄羅斯總統普廷是否會出席。圖為德國科隆今年2月的玫瑰星期一花車遊行（Rose Monday Parade），出現烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普廷的充氣人偶。（美聯社檔案照）

2025/05/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於俄羅斯方面拖了三天仍不願證實會派誰出席十五日在土耳其舉行的烏俄和談，原本指派美國國務卿魯比歐與會的川普總統十四日加碼表示，只要俄羅斯總統普廷出席，他願意親赴土耳其與之一敘。

這場在土耳其舉行的和談，是烏俄官員三年多來首度就結束戰爭直接舉行會談，而且是烏克蘭與歐洲數國呼籲俄國自十二日起全面停火卅天後，普廷透過深夜演說主動提議舉行。烏國總統澤倫斯基隨即表示願意在土耳其與普廷「面對面」碰頭；強調普廷若不來就表示俄方無意促成和平，「這是他（普廷）的戰爭…所以談判必須跟他談」。

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但克里姆林宮仍避談誰將出席土國和談。克宮發言人佩斯科夫十四日僅稱俄國代表團屆時會在伊斯坦堡等待與烏國代表團會面。

對此，川普十四日表示，只要普廷現身土國，他願意前往土耳其。川普在從沙烏地阿拉伯飛往卡達的空軍一號上說，他不知道若他不去土國，普廷是否會去，「我知道他（普廷）會希望我去，這是有可能的。如果我們可以結束戰爭，我會考慮的」。至於已計畫前往土國出席烏俄和談的魯比歐，川普證實他會去，並稱魯比歐很有效率。

此外，巴西總統魯拉也加入說服普廷出席和談的行列。上週曾在莫斯科參加二戰勝利紀念日遊行、正在北京訪問的魯拉說，他會試著與普廷談談，「說這些話我又不會少塊肉，『嘿，普廷同志，去伊斯坦堡談判吧，該死的』」。

歐洲各國也加大施壓力道

歐洲各國也加大施壓普廷上談判桌的力道。德國新任總理梅爾茨十四日說，絕不能以來自莫斯科的「奉命式和平」來解決烏克蘭戰爭。梅爾茨在向國會發言時還警告，不允許以軍事方式製造出有違烏克蘭意願的事實，並表示西方政界不能分裂至為重要。

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