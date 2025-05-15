川普擬收卡達贈機 民主黨凍結人事要求說明

卡達有意餽贈美國總統川普價值達4億美元的波音747-8型噴射機，引發國會議員關切，民主黨議員揚言將擱置司法部所有的政治任命人事案。圖為卡達王室使用的波音747飛機。（美聯社檔案照）

2025/05/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美國總統川普近日表示，有意接受中東國家卡達餽贈價值達四億美元的波音747-8型巨無霸噴射機，聯邦參議院民主黨領袖舒默十三日表示，在川普政府提出更詳細說明前，將擱置司法部所有的政治任命人事案；國會多名共和黨人也對此事表達關切。

民主黨對這項贈禮計畫一致感到憤怒，舒默十三日批評，「這不僅是赤裸裸的貪腐，也是嚴重的國安威脅」；他要求司法部長邦迪和川普政府說明，政府是否在調查卡達外國代理人在美從事可能有利於川普或其企業的活動，也希望了解該飛機所需額外安全措施的改裝和費用，是否將由卡達負責，若須由美國政府負擔，「為何要納稅人為一架僅會使用一到兩年的飛機，付出上億美元甚至更多錢」。

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影響數十名候任官員上任

這是舒默首次採取全面凍結人事任命案做法，將影響數十名候任官員上任時間。舒默說，「司法部長必須向眾議院和參議院兩院作證，解釋為何贈送川普一架私人噴射機，不構成違反收受贈禮須經國會批准的（外國）薪酬條款，或者其他任何操守法規」。美國憲法之「外國薪酬條款」，聯邦政府成員未經國會許可，不得接受外國政府和君主餽贈之禮物、報酬。

許多共和黨議員也對總統接受這份大禮感到不安。共和黨參議員卡皮托以及長期以來批評卡達外交政策的克魯茲，就表示擔心飛機上被裝竊聽設備，「這架飛機構成顯著的間諜和竊聽問題」，也需要了解合憲性。共和黨參院領袖圖恩十四日拒絕表明態度，但說若接受了贈禮，「我能向你保證，會受到很嚴密的檢視」。

川普上任後仍使用機齡將近卅五年的波音747-200型空軍一號，波音公司在川普第一任內簽約承包打造兩架以波音747-8機型改裝的新專機，但是交機時間一再延宕，川普為此多次抱怨。此時卡達王室提出捐贈飛機。川普十二日表示他想接受，「如果拒絕就是傻瓜」，並指這架飛機暫時充當空軍一號，之後會捐給川普總統圖書館。他十三日深夜再度發文，表示該架飛機「是送給美國空軍／國防部，不是我！這是一份來自外國、卡達的贈禮，這是一個我們多年來成功保衛的國家。」

同日深夜福斯新聞播出的川普接受該台主持人尚漢尼提訪問片段，川普質疑外界對他有意接受這份贈禮的批評，「我的態度是，為什麼不接受贈禮？」美國「應該擁有最氣派的飛機」。

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