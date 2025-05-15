解除敘利亞14年制裁 川普促以敘和解

美國總統川普（左）十三日出人意表宣布取消對敘利亞的所有制裁，隔天與敘利亞總統夏拉（右）會面，敦促他與敘利亞宿敵以色列關係正常化。中為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼。（路透）

2025/05/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普十四日於沙烏地阿拉伯與敘利亞總統夏拉舉行備受矚目的會談，敦促其領導的敘利亞政府與宿敵以色列實現關係正常化；此舉被視為美國準備承認敘利亞新政權合法性的關鍵，為美國中東政策的重大轉變。川普十三日出人意料地宣布，將解除對敘利亞政府的所有制裁，稱要藉此給予敘利亞人民「一個實現偉大的機會」。

25年來美敘總統首次會談

川普是在出席美國與波斯灣阿拉伯國家峰會前，與夏拉進行會晤。這也是自前總統柯林頓後，廿五年來美敘兩國總統的首次會談。夏拉曾宣誓效忠「開打」組織，並領導開打組織的一個敘利亞分支在伊拉克和美軍作戰，為此在伊拉克的美國監獄服刑五年。沙國官方電視台發布的畫面顯示，兩人在沙國王儲穆罕默德見證下握手。土國總統艾多根也以視訊方式參與此次會談。

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川普在會談中敦促夏拉，驅逐巴勒斯坦恐怖份子，協助美國打擊「伊斯蘭國」（IS），以及應仿效阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥的先例，依循二○二○年在美國斡旋下達成的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），與以色列建立正常外交關係。美國同時也希望沙國能加入「亞伯拉罕協議」，但相關的討論因加薩戰爭爆發而暫時中止，利雅德堅持將巴勒斯坦建國列為關係正常化的先決條件。

川普十三日曾表示，沙國會在適當的時候加入該協議。儘管美國政府內部對夏拉存有疑慮，川普仍於同日宣布將解除對敘利亞的制裁，並稱此舉是應穆罕默德王儲的請求，更戲稱：「喔，我為王儲做了些什麼啊！」他也提到，華府正探索與敘利亞政府關係正常化的可能性。

復甦利多 有望融入國際經濟

解除美國自二○一一年實施、長達十四年的制裁，對於去年十二月推翻前總統阿塞德的夏拉而言，無疑是一項重大利多，這將給予敘利亞融入國際經濟的機會。沙國外長費瑟親王在記者會上表示，利雅德將支持敘利亞的經濟復甦，並指敘國將湧現許多投資機會，尤其是在人工智慧（AI）等科技領域。美國科技巨頭Google等也預計將在兩國進行投資。

然而，美國的盟友以色列一向反對放寬對敘利亞的制裁，並在阿塞德被推翻後加強對敘國的軍事行動，聲稱不能容忍伊斯蘭主義勢力出現在敘利亞南部。

敘利亞外交部十四日聲明指出，此次會晤後，敘利亞外長將與美國國務卿魯比歐舉行另一次會議。

川普此次四天波斯灣之行首日行程中，還包括沙國承諾向美國採購總值一四二○億美元的武器。他十四日轉往卡達首都杜哈訪問，預計卡達航空將宣布向波音採購約一百架廣體客機。

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