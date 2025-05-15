自民黨FOIP戰略本部上路 清一色親台派

日本國會議員高市早苗（左三）今年4月率佐藤啓（左起）、黃川田仁志與尾崎正直訪問台灣。（資料照，記者林正堃攝）

2025/05/15 05:30

安倍派重新集結 抗衡黨內親中勢力

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕被視為自民黨非主流派大集結的「自由開放印度太平洋（FOIP）戰略本部」，十四日在自民黨總部舉行首次會議，約有六十名國會議員出席，幹部名單從本部長到事務局長，清一色是親台派國會議員，未來動向除了有日本媒體解讀為將成為下屆黨總裁選舉的「灘頭堡」之外，還具有抗衡黨內親中勢力的作用。

下屆黨總裁選舉灘頭堡

FOIP戰略本部在首次會議中公布主要幹部名單，本部長為自民黨最高顧問麻生太郎，本部長代理為前經濟安保擔當大臣高市早苗，顧問三人分別為前國家公安委員長古屋圭司、前幹事長茂木敏充、前外務大臣中曾根弘文，副本部長兩人為前政調會長萩生田光一，以及前經濟產業大臣西村康稔，幹事長為前防衛大臣木原稔、幹事長代理為前經濟安保擔當大臣小林鷹之，事務局長（秘書長）為眾議員尾崎正直。

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60國會議員出席首次會議

這份名單都是台灣相當熟悉的親台派國會議員，例如古屋圭司為「日華議員懇談會」會長、木原稔為該會事務局長，長年參與涉台事務，高市早苗、尾崎正直和西村康稔更在黃金週長假時才剛訪問過台灣，因此這個FOIP戰略本部或許也可以稱為「親台戰略本部」。

作家門田隆將在社群平台Ｘ上指出，FOIP是前首相安倍晉三生前建立的全球「對中包圍網」戰略，戰略本部的啟動，也是對黨內親中勢力的嚴厲反擊。

本部長麻生太郎 高市代理

其實FOIP戰略本部早在二○二一年成立，高市日前在一個網路節目中提到，她當時重掌政調會後，認為應該在黨內成立專責組織，以落實安倍提出的自由開放印太構想，當時即邀請麻生擔任本部長，但組織成立後因武漢肺炎疫情和諸多事務，並未真正運作，這次她和麻生商談後決定重啟。FOIP戰略本部在黨政調會之下運作，受到一定的規範，但形成的共識可能直接落實為黨的政策，其功能有別於一般的讀書會。

FOIP戰略本部的主軸著重於如何加強日本的外交實力，尤其是川普二．○輕視美國與盟國的關係，也有人擔心美國對印太地區的參與將會減弱，中國將利用川普的關稅政策分裂國際社會。另一方面，石破茂政府上台後，鮮少提及自由開放印太構想，包括放寬中國人簽證等措施也被質疑有親中色彩。

日本經濟新聞指出，安倍生前與美國總統川普私交甚篤，FOIP戰略本部也讓自民黨內以安倍派為主的非主流勢力，取得重新集結的「大義名分」。

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