川普收容南非白人難民 挨批反移民雙標

一群來自南非的白人難民十二日抵達美國維吉尼亞州的杜勒斯國際機場。他們被美國認定遭受種族歧視迫害，依川普政府特殊安排獲得難民身分。（美聯社）

2025/05/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕五十九名被美國認定遭到種族歧視迫害的南非白人十二日飛抵華盛頓，依川普政府特殊安排獲難民身分。此舉與川普政府整體反移民、暫停多數難民計畫的立場形成鮮明對比，引發「雙重標準」質疑。

59人遭種族歧視迫害

「華盛頓郵報」報導，這批未經聯合國難民署（UNHCR）審查的南非人抵達杜勒斯國際機場後，副國務卿蘭道親自迎接，並稱此舉展現美國對南非種族迫害的反對。他們將被安置於美國十個州。川普的行政命令允許能證明自己曾受迫害或擔心遭迫害的南非白人或少數種族成員，向美國申請難民身分。

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此特殊待遇引發美國內強烈反彈。非營利組織「#AfghanEvac」主席范戴佛批評此舉虛偽，尤其在一千兩百名曾助美軍的阿富汗人仍滯留卡達之際。委內瑞拉裔倡議者維加斯斥其「侮辱所有合法移民」。「國際危機組織」非洲計畫主任穆蒂加更稱此政策「看似種族導向」。

川普宣稱南非白人農民面臨「種族滅絕」，其南非裔顧問馬斯克也曾呼應類似觀點。然而，南非政府強烈駁斥美方指控「完全錯誤」。南非政府強調，佔總人口約七％（約二七○萬）的南非白人，做為荷蘭及法國殖民者後裔，是南非最富裕和成功的群體之一，其語言文化也廣受尊重。

南非駁斥種族滅絕指控

針對美方核心指控的「農場襲擊」，美聯社的分析顯示，南非政府雖承認農場暴力是嚴重犯罪問題，但強調其並無特定種族動機，而是整體高犯罪率的一部分，影響所有種族。數據顯示，近年南非每年農場主遇害案約五十起或更少，而全國兇殺案總數超過二萬起。

南非外交部長拉莫拉直言：「沒有任何數據支持南非白人遭受迫害。」

另一項「迫害」理由，即川普政府批評南非旨在糾正種族隔離時期不公的平權法案及土地重新分配法（該法允許無償徵收土地，但須經法官審查且目前無實際徵收案例），對白人構成「反向種族主義」和「種族歧視性財產沒收」。南非政府解釋，這些法律旨在為曾被剝奪機會的黑人提供就業和土地，而非懲罰曾在種族隔離制度中扮演主導角色的南非白人。

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