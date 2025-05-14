杜特蒂當選市長 家族橫掃菲期中選舉

菲律賓前總統杜特蒂因「掃毒戰」遭控犯下危害人類罪，目前拘留在荷蘭海牙候審。但在十二日進行的菲國期中大選，仍以壓倒性差距贏得達沃市市長寶座。（法新社檔案照）

2025/05/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓期中選舉結果十三日陸續出爐，因發動「掃毒戰」在荷蘭關押候審的前總統羅德里戈．杜特蒂，確定以壓倒性差距當選達沃市市長。此外，被視為選舉主戰場的參議院改選，由杜特蒂家族背書的候選人表現超出預期，外媒普遍認為，副總統薩拉．杜特蒂與總統小馬可仕的政治之爭中佔了上風。

杜特蒂在海牙關押受審中

本屆期中選舉改選參議院廿四席中的十二席，並選出三百多名眾議員，各省市鎮地方首長和地方議員總計一萬八二○○多人。由於小馬可仕與杜特蒂家族結盟破裂，此次選舉成為兩大陣營的實力較勁。

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杜特蒂被控犯下危害人類罪，三月十一日在馬尼拉遭到逮捕，移送至海牙「國際刑事法院」（ICC）關押受審。然而，即便未在國內競選，他仍以超過六十六萬票高票當選。薩拉表示已與父親的律師討論如何在被關押的情況下宣誓就職，後續由副市長代理施政。此外，杜特蒂么兒，角逐副市長的現任達沃市市長塞巴斯蒂安，競選連任眾議員的長子保羅，以及爭取兩名地方公職的孫子皆勝選在望，凸顯出杜特蒂家族在地方的龐大影響力。

事關薩拉在七月參議院彈劾審判結果的參議員選舉，「法新社」指出，至十三日晚間為止已有超過九成選區完成計票，和杜特蒂家族結盟的候選人中，至少五人當選已成定局。至於小馬可仕支持的候選人雖有六人勝券在握，整體表現仍不如預期。

根據規定，由全體參議員組成的審判團，通過彈劾案的門檻為三分之二（十六席）同意。薩拉是二○二八年總統的有力競爭者，若被彈劾將直接葬送總統夢。在現任十二名參議員中，一人為杜特蒂家族忠貞盟友，十一人尚待表態。專家分析，薩拉有望拿到九票支持。

小馬可仕選情落居下風，使得未來三年任內推動政治議程，吸引投資並擴大經濟的能力面臨疑問。馬尼拉德拉薩爾大學助理教授勞倫斯．博爾哈向「彭博」指出，選舉結果反映出小馬可仕支持度的衰退，杜特蒂政治招牌的復甦。

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