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    李在明受暗殺威脅 南韓大選維安升級

    南韓共同民主黨總統候選人李在明（中）十二日在競選造勢場合穿著防彈背心的畫面。根據報導，李在明因接獲明確的生命威脅，被迫採取此安全措施，顯示選戰期間的緊張氛圍。（路透）

    南韓共同民主黨總統候選人李在明（中）十二日在競選造勢場合穿著防彈背心的畫面。根據報導，李在明因接獲明確的生命威脅，被迫採取此安全措施，顯示選戰期間的緊張氛圍。（路透）

    2025/05/14 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓第廿一屆總統大選活動已於十二日正式啟幕，但選戰一開始即氣氛緊繃，暗殺威脅更為選情蒙上陰影。自由派「共同民主黨」候選人李在明同日表示，因接獲明確生命威脅被迫穿防彈背心，深感遺憾，並指控遭彈劾的前總統尹錫悅及其親信策劃製造混亂。

    香港「南華早報」報導，在首場正式造勢活動，李在明將此戰定調為「對抗根深柢固權貴勢力的決定性戰役」，指責這些勢力在尹錫悅去年十二月試圖戒嚴失敗後，破壞憲政、重創民生。身穿防彈背心的李在明呼籲團結務實，超越黨派。

    金文洙挺過換洙 民調仍落後

    六十一歲的李在明將與代表保守派「國民力量黨」的七十三歲候選人金文洙交鋒。挺過「換洙」風波的金文洙承諾振興經濟，批李政見民粹，並警告共同民主黨同時掌控行政與立法是「噩夢情境」。目前多項民調顯示，李在明支持率大幅領先金文洙。

    共同民主黨聲稱接獲數起暗殺陰謀情報，李在明去年一月曾遇刺。獲報俄製狙擊步槍及手槍走私入境後，李在明團隊已升級維安。退役上將、共同民主黨國會議員金炳周更警告，部分戒嚴陰謀期間待命的退役特種兵仍下落不明。傳有間諜滲透李在明維安團隊，也促使其全面審查人員背景。共同民主黨正考慮仿美維安措施，以防彈玻璃保護李在明。

    全南大學教授尹成碩警告，無論威脅是否屬實，均反映戒嚴未遂後國家分裂的嚴重性。他認為當前衝突使恐攻不容忽視，共同民主黨公開示警能嚇阻攻擊並激勵選民。首爾大學教授李在烈也表示，南韓一九八七年民主轉型後的政治妥協精神已消退，警告選後危機恐持續，「看不到政治前景有任何曙光」。

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