巴拿馬跨國鐵路 拒絕中國參與

巴拿馬與中國關係近年漸行漸遠，包括退出一帶一路倡議，以及排除中方參與大規模鐵路建設計畫。圖為巴拿馬駐中大使雷卡羅十三日在北京參加「中國—拉美和加勒比海國家共同體論壇」部長會議。（法新社）

2025/05/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕已於二月宣布退出中國「一帶一路」倡議的巴拿馬，政府宣布興建跨國大型鐵路計畫，亦排除北京參與，顯示出巴拿馬在外交政策上的轉變，不再仰賴單一大國資源及主導國內基礎建設。

「中央社」引述「中美洲360」及「巴拿馬之星」報導，經費五十億美元（約一五三五億台幣）的「巴拿馬—大衛」鐵路計畫預計二○二六年動工，全長四七五公里，設置十四個車站涵蓋巴拿馬太平洋沿岸重要城市地區，完工後從巴拿馬市到哥斯大黎加邊境的卡諾阿斯市僅需三小時，有望成為中美洲跨國鐵路網絡起點。

請繼續往下閱讀...

巴拿馬政府期盼鐵路串聯該國主要經濟走廊，活化內陸農業與工業，提升港口運輸與邊境貿易，被視為該國當代史上最大規模基建工程；哥國對該計畫展現高度興趣，將在近日與巴拿馬研究銜接兩國鐵路可能性。

報導指出，巴拿馬與中國二○一七年建交後，中方向立場親中的前總統瓦雷拉表達參與鐵路建設意願，由國營企業評估後提出投資總額約四十一億美元的可行性研究和預算報告，被視為一帶一路在中美洲的指標性工程。

現任總統穆里諾二○二四年上任後，對北京採保守立場，同年底宣布擱置中國參與鐵路計畫，改採國際招標，多國參與方針。最後形成由「英國出口融資署」（UKEF）融資八十五％，美國工程顧問公司AECOM技術支援，巴拿馬事務所設計車站站體的三方合作局面。

報導分析，相較中國過去幾年在中美洲積極推動的高額貸款與承包工程，巴拿馬此次選擇引入西方資金和技術，除了外交政策調整，還有將基礎建設視為國家戰略延伸，避免仰賴單一大國資源及主導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法