港國安公署6禁地 擅闖最重判20年

北京駐港國安公署在銅鑼灣維景酒店的臨時總部，被港府列為六大「禁地」之一，飯店外還有警察駐守。（彭博檔案照）

2025/05/14 05:30

維護國安條例2附屬法例 公布即生效

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府十三日在憲報刊登「維護國家安全條例」兩項附屬法例，規定北京駐港維護國家安全公署的六處地點為「禁地」，任何人未經授權不得進入，且不遵守國安公署指令者也可能遭到判刑及罰款。相關法例為「先訂立、後審議」，公布後立即生效。

傳出訂立到生效 不到48小時

香港「維護國家安全條例」為去年三月依據「基本法」第廿三條制定的國安相關法律，較二○二○年訂立的「港區國安法」更嚴厲。香港立法會十二日突然加開會議，通過「維護國安條例」的兩項附屬法例，以便北京駐港國安公署執行公務。港府代理特首陳國基十三日召開行政會議通過這兩項法例，並立即公布生效。該法例從十一日傳出訂立風聲，到十三日生效，過程不到四十八小時。

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根據法例，北京駐港國安公署的六處地點被列為禁地，其中包括四家飯店的佔用地，北角城市花園酒店、港島太平洋酒店、九龍紅磡維景酒店、做為公署臨時總部的銅鑼灣維景酒店，以及準備興建永久總部和附屬設施的大角咀海帆道的兩塊用地。

根據「維護國安條例」第四十三條禁止間諜活動相關法條，任何人意圖危害國安而闖入禁地，可判廿年徒刑；在沒有合法權限下進入禁地，可處兩年徒刑。

任何人都必須遵從國安公署

此外，任何人在沒有合理辯解下，不遵從公署送達的法律文書、遵從法律文書時提供虛假或誤導資料、偽造公署文件，以及在沒有合理辯解或合法權限下，披露公署的調查資料，最高罰款五十萬港幣（約一九五萬台幣）及七年徒刑；若抗拒、妨礙或襲擊執行職務的公署人員及協助公署執行職務的人、假冒公署人員或假裝能影響公署人員，最高罰款廿萬港幣（約七十八萬台幣）及三年徒刑。

香港保安局表示，保護國安公署場所是為了防止「未經授權接近或進入該場所的行為」，以最大限度降低國安風險，尤其是間諜活動相關風險，且禁區將張貼清晰可見的標誌，將居民在不知情下進入的風險降至最低，不會對周邊社區造成任何不合理影響。「彭博」直言，上述措施凸顯港府急於加強安全控制，以因應地緣政治摩擦加劇。

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